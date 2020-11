Alberto Genovese accusato di stupro: vittima, ho avuto paura di morire

"Quello che ho vissuto io, quelle ore di paura, non si possono neanche immaginare". Lo ha detto la vittima dello stupro di cui è accusato l'imprenditore Alberto Genovese, arrestato lo scorso 6 novembre per avere sequestrato e violentato, dopo averla drogata, una 18enne durante una festa nel proprio appartamento vicino al Duomo lo scorso 10 ottobre. "La cosa che mi fa più male - ha sottolineato la ragazza a 'Live non è la d'Urso', su Canale 5 - è sentire i commenti di queste persone che cercano di darmi una colpa o di giustificare quello che mi è stato fatto. Ho avuto paura di morire, ho rischiato di morire. Ho avuto paura di non poter rivedere più la mia mamma, il mio papà, le mie sorelle, i miei amici". "Non ho mai percepito queste feste in Terrazza Sentimento come pericolose in nessun modo, non ho mai percepito questo ambiente come viscido. Andavo lì per divertirmi e mi sono ritrovata a vivere un inferno", ha aggiunto.(LA CONVALIDA DELL'ARRESTO - INCHIESTA A BOLOGNA - L'INDAGINE)