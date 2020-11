Violenza sessuale a Milano, Genovese resta in carcere

Secondo il gip, che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere accogliendo la richiesta della procura, il 43enne può commettere ancora abusi. Per il giudice sussiste il pericolo di reiterazione del reato, di fuga e di inquinamento probatorio

Resta in carcere Alberto Genovese, l'imprenditore milanese fermato nella notte tra venerdì e sabato scorsi con l'accusa di aver stuprato, dopo averla resa incosciente con un cocktail di sostanze stupefacenti nel suo appartamento di Milano, una giovane di 18 anni ospite a una festa. Secondo il gip Tommaso Perna, che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere dell'uomo accogliendo la richiesta della procura, Genovese può commettere ancora abusi. Per il giudice sussistono le tre esigenze cautelari e cioè il pericolo di reiterazione del reato, di fuga e di inquinamento probatorio.

L'arresto di Genovese

Genovese, l'imprenditore che ha fondato la start-up assicurativa Facile.it, poi ceduta nel 2014, è stato fermato a Milano con le accuse di violenza sessuale, spaccio di droga e sequestro di persona. L'arresto è scattato la sera del 6 novembre alle 23.30 circa, l'imprenditore è stato bloccato dopo la denuncia della vittima. Secondo quanto ricostruito, la violenza sarebbe avvenuta il 10 ottobre, quando la giovane si trovava in casa dell'uomo, non molto lontano dal Duomo, per una festa a base di alcol e droga. Durante le indagini un'altra ragazza ha raccontato ai magistrati di essere stata violentata con modalità simili.

La sostituzione di Genovese

Prima Assicurazioni "alla luce delle gravi accuse riguardanti il suo presidente (Alberto Genovese, ndr) ha preso provvedimenti immediati per nominare George Ottathycal Kuruvilla, attualmente General Manager, come presidente e amministratore delegato ad interim, assicurando la piena continuità aziendale". Lo annuncia in una nota la società. La nomina ufficiale avverrà durante il consiglio di amministrazione che si terrà mercoledì 11 novembre. "Data la natura dell'indagine penale in corso, la società si astiene da ulteriori commenti", conclude la nota.