Imprenditore arrestato per stupro a pm: "Se l'ho fatto ero drogato"

Interrogato oggi per oltre 4 ore in Procura a Milano, l'uomo avrebbe di nuovo parlato dei suoi problemi dovuti alla dipendenza dalla droga e degli effetti che ha su di lui

Si è svolto oggi in Procura a Milano l'interrogatorio di Alberto Genovese, l'imprenditore delle start up arrestato lo scorso 6 novembre con l'accusa di avere sequestrato e stuprato, dopo averla drogata, una 18enne nel proprio appartamento vicino al Duomo. Il faccia a faccia tra Genovese, accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni, e il procuratore aggiunto Letizia Mannella, il pm Rosaria Stagnaro e il capo della Squadra Mobile Marco Calì è durato oltre 4 ore. ( LA CONVALIDA DELL'ARRESTO - L'INCHIESTA A BOLOGNA )

Le dichiarazioni

approfondimento

Milano, legale ‘braccio destro’ Genovese: “Smentisco abbia dato droga”

Assistito dall'avvocato Davide Ferrari, il 43enne avrebbe di nuovo parlato dei suoi problemi dovuti alla dipendenza dalla droga e degli effetti che ha su di lui, come perdita di "controllo" e incapacità di distinguere il confine tra "legalità e illegalità", spiegando che quando assume droga non è "consapevole" e non riconosce "il disvalore" delle proprie azioni. Sulla vicenda al centro delle indagini avrebbe aggiunto "se l'ho fatto, non ho fatto una bella cosa".