Caso Becciu, Cecilia Marogna non dà il consenso all'estradizione

Il procedimento

Caso Becciu, convalidato arresto Marogna. Pg, pronti per estradizione

Da quanto si è appreso ieri, la Procura Generale milanese ritiene di non aver alcun interesse a trattenere in carcere in Italia la 39enne cagliaritana, esperta in relazioni diplomatiche e in grado, a suo dire, di tutelare la Santa Sede in contesti difficili come in Africa e Medio Oriente. La sua condotta, in astratto, per la legge italiana porterebbe configurare anche il reato di autoriciclaggio.

Nel mirino degli inquirenti vaticani ci sono bonifici per un totale di 500mila euro che la donna avrebbe ricevuto dalla Santa Sede per operazioni segrete umanitarie in Asia e Africa, e che, quasi per la metà, sarebbero stati utilizzati per l'acquisto di borsette, cosmetici e altri beni di lusso. Tra l'altro, 12mila euro sarebbero stati spesi da Poltrona Frau, 2.200 da Prada, 1.400 da Tod's, 8mila da Chanel.