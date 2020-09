Vaticano, Becciu: "Perché accusa di peculato? Fiducia nel Papa"

“Ieri fino alle 6.02 mi sentivo amico del Papa, fedele esecutore del Papa. Poi il Papa dice che non ha più fiducia in me perché gli è venuta la segnalazione dei magistrati che io avrei commesso atti di peculato”. Sono le parole dell'ex cardinale Angelo Becciu in una conferenza stampa convocata a Roma dopo che Papa Francesco, ieri 24 settembre, ha accettato la rinuncia alla carica di prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi e ai diritti legati al cardinalato. Al centro della vicenda, secondo un’inchiesta de L’Espresso , ci sarebbero diverse centinaia di migliaia di euro, almeno 700mila secondo il settimanale, che sarebbero stati ottenuti dalla Cei (in due tranche da 300mila euro) e dall’Obolo di San Pietro (100mila euro) per finanziare la cooperativa Spes, braccio operativo della Caritas di Ozieri (Sassari), di cui è presidente il fratello Tonino. Le dimissioni di Becciu sono arrivate anche in relazione a un'inchiesta partita un anno fa dalla compravendita di un palazzo a Londra di proprietà della Segreteria di Stato.

"Ho destinato 100mila euro alla Caritas, ma era nelle mie prerogative"

leggi anche

Vaticano, Angelo Becciu si dimette da Cause Santi e cardinalato

"Mi sembra strano essere accusato di questo. Quei 100mila euro, è vero, li ho destinati alla Caritas", non ha negato Becciu durante la conferenza stampa. "È nella discrezione del Sostituto destinare delle somme che sono in un fondo particolare destinato alla Caritas, a sostenere varie opere. In 7-8 anni non avevo mai fatto un'opera di sostegno per la Sardegna. So che nella mia diocesi c'è un'emergenza soprattutto per la disoccupazione, ho voluto destinare quei 100mila euro alla Caritas", racconta ancora. "Quei soldi sono ancora lì, non so perché sono accusato di peculato". Per la Caritas di Ozieri - ha ribadito ancora Becciu - i 100mila euro arrivavano sì dall'Obolo di San Pietro ma era un fine "caritativo".

"Nessuna comunicazione dai magistrati, ma pronto a chiarire"

Becciu ha anche spiegato di non aver ricevuto nessuna comunicazione dai magistrati ma "sono qui, sono pronto a chiarire, tanto più che ora non ho più diritti da cardinale" e quindi non è necessario che il Papa a dare il nulla osta.