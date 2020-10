Caso Becciu, convalidato arresto Marogna. Pg, pronti per estradizione

La convalida è stata decisa dal tribunale dopo aver rilevato la "gravità dei fatti" e "il pericolo di fuga", in quanto la donna si sarebbe "appropriata di fondi della Santa Sede a lei assegnati per fini istituzionali"

Domani mattina si aprirà sempre a Milano il procedimento relativo all'estradizione : da quanto si è appreso, il sostituto pg Giulio Benedetti è favorevole all'estradizione della donna che è accusata dalla magistratura del Vaticano di appropriazioni indebita aggravata. La sua condotta, in astratto, per la legge italiana porterebbe a configurare anche il reato di autoriciclaggio.

Le accuse

Marogna, esperta in relazioni diplomatiche, con una società in Slovenia avrebbe stretto relazioni con la Segreteria di Stato quando il cardinale Becciu era Sostituto, e avrebbe ricevuto mezzo milione di euro per le sue consulenze. La stessa Marogna, originaria di Cagliari, intervistata dal Corriere della Sera, nei giorni scorsi ha detto di avere ricevuto "500mila euro su 4 anni e incluso il mio compenso, i viaggi, le consulenze uscite da quel conto, situazioni da gestire in varie aree. I soldi sono giunti a tranche sulla mia società in Slovenia".