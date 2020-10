Inchiesta sul cardinale Becciu, arrestata Cecilia Marogna

L'inchiesta su Becciu e il coinvolgimento di Cecilia Marogna

Marogna, esperta in relazioni diplomatiche, con una società in Slovenia avrebbe stretto relazioni con la Segreteria di Stato, quando il cardinale Becciu era Sostituto, e avrebbe ricevuto mezzo milione di euro per le sue consulenze. La stessa Marogna, originaria di Cagliari, intervistata dal Corriere della Sera, nei giorni scorsi ha detto di avere ricevuto "500mila euro su 4 anni e incluso il mio compenso, i viaggi, le consulenze uscite da quel conto, situazioni da gestire in varie aree. I soldi sono giunti a tranche sulla mia società in Slovenia". In merito alle indiscrezioni, secondo le quali il denaro ricevuto sarebbe stato poi speso anche in shopping, la donna ha replicato: "Magari la borsetta era per la moglie di un amico nigeriano in grado di dialogare con il Presidente del Burkina Faso".