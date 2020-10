Maltempo, livello del Po salito di sei metri dopo nubifragi. VIDEO

Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, nel Pavese, il fiume alle 12 ha raggiunto la soglia di allarme arancione di 4,50 metri sopra lo zero idrometrico. Il rapido innalzamento del corso d’acqua, secondo Coldiretti, "è emblematico della situazione di sofferenza del bacino idrografico del Nord”

Desta preoccupazione il fiume Po, il cui livello si è alzato di sei metri a seguito delle abbondanti precipitazioni delle ultime 24 ore, come emerso da un'elaborazione della Coldiretti sulla base del monitoraggio dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo). Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, nel Pavese, il corso d'acqua alle 12 ha raggiunto la soglia di allarme arancione di 4,50 metri sopra lo zero idrometrico, un metro sotto il punto di esondazione. Il rapido innalzamento del fiume, si legge in una nota della Coldiretti, "è emblematico della situazione di sofferenza del bacino idrografico del Nord in cui si sono verificate esondazioni dei corsi d'acqua con frane e allagamenti, morti e dispersi". Gravi i danni nelle campagne, con raccolti distrutti e animali dispersi. Inondate anche alcune aree golenali aperte. (MALTEMPO AL NORD - FRANE E ALLAGAMENTI - DANNI IN PIEMONTE E LIGURIA)

Anche il Ticino è sotto osservazione. Alle 12, al Ponte di Barche di Bereguardo è arrivato sino a 1,93 metri sopra lo zero ed è cresciuto anche nel tratto cittadino di Pavia, vicino al Ponte Coperto. La innalzamento, così come per il Po, sembra però essersi frenato dopo il passaggio della piena.