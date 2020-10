Maltempo, in Liguria recuperati tre cadaveri

Due corpi sono stati trovati a poche ore di distanza l'uno dall'altro, in mare, a Sanremo e Ventimiglia. Il terzo è stato rinvenuto successivamente, lungo il fiume Roya, in località Trucco (frazione di Ventimiglia). Nella regione porlungata l'allerta gialla per temporali e piogge diffuse sul Centro-Levante fino alle 8 del 5 ottobre. In Piemonte, intanto, sono 108 i Comuni che hanno subito danni. È stato ritrovato morto il malgaro (francese, di origini italiane) disperso da ieri al confine con la Francia

Il maltempo continua ad abbattersi sul Nord dell'Italia, con Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria tra le più colpite (LE FOTO DEI DANNI). Proprio in Liguria oggi sono stati trovati tre cadaveri: il primo, ai Tre Ponti di San Remo, il secondo tra i detriti della mareggiata, a Ventimiglia, e il terzo lungo il fiume Roya, in località Trucco. In Piemonte, intanto, si contano 108 Comuni che hanno subito danni per l’alluvione dei giorni scorsi. Oltre a quelli in Liguria, nel conteggio ci sono altri due morti, uno in Valle d'Aosta e uno nel Vercellese. Inoltre, è stato ritrovato morto il malgaro (francese, di origini italiane) disperso da ieri al confine con la Francia: il corpo è stato recuperato nel fiume Roya. I governatori Alberto Cirio e Giovanni Toti hanno firmato la richiesta dello stato di calamità "per gli enormi danni al territorio”.

In Liguria prolungata l'allerta gialla approfondimento Maltempo a Biella: frane e alluvioni In Liguria, dopo le deboli precipitazioni che nella notte hanno interessato il Levante ligure, Arpal ha prolungato l'allerta gialla (la più bassa) per temporali e piogge diffuse sul Centro-Levante della regione fino alle 8 di domani, lunedì 5 ottobre. Il maltempo infatti interesserà nuovamente la Liguria, con piogge diffuse e possibili temporali forti e organizzati, venti fino a burrasca forte e ancora mareggiate intense da libeccio. Si procede intanto all'identificazione dei tre corpi ritrovati nelle utlime ore che potrebbero essere vittime del maltempo. Piemonte, Cirio: "Deve finire il tempo delle toppe" Danni e disagi anche in Piemonte, dove i volontari attivi sui cantieri aperti per il ripristino delle opere danneggiate sono 1360. Ancora numerose le utenze senza corrente elettriche nel Verbano-Cusio-Ossola, in provincia di Vercelli, di Cuneo, di Biella, di Novara, di Torino e nell'Alessandrino. Intanto, sono state tutte recuperate le persone rimaste bloccate dal maltempo a Vievola, sul versante francese del Colle di Tenda. “È finito il tempo di mettere toppe e tamponi, è arrivata l'ora di interventi strutturali che risolvano le situazioni una volta per tutte”, ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in valle Tanaro (nel Cuneese) per visitare i paesi colpiti dall'alluvione dei giorni scorsi. "Martedì - ha detto il governatore - porterò al ministro Lamorgese, al Viminale, una prima stima complessiva dei danni in Piemonte e, soprattutto, parlerò della necessità di una regia istituzionale che risolva i problemi".