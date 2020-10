16/16 ©Ansa

"Nell'immediato la Regione interverrà con i fondi destinati alle calamità. Ma qui siamo davanti a una situazione straordinaria in un momento già di per sé straordinario. A causa della pandemia quest'anno la Regione incasserà 200 milioni in meno di imposte. In queste condizioni se non c'è l'intervento del governo non ci rialziamo”, ha dichiarato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in un'intervista alla Stampa