Maltempo in Piemonte, crolla ponte sul fiume Sesia

Il ponte che collega Romagnano Sesia (Novara) e Gattinara (Vercelli), che passa sopra il fiume Sesia, è crollato. A darne notizia, poco fa, la Provincia di Vercelli. Si tratta di un viadotto di competenza della Provincia di Novara ed è un'arteria fondamentale per il traffico diretto in Alta Valsesia e di collegamento con i paesi della Bassa Valle, in particolare Gattinara (MALTEMPO IN PIEMONTE: LA DIRETTA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - NEL NORD ITALIA).

Sconcerto tra gli amministratori locali: il tratto di strada era stato riaperto alle 12 ed era stata fatta una diretta Fb dei due sindaci, Alessandro Carini di Romagnano e Daniele Baglione di Gattinara, proprio sopra il viadotto. "Mai - ha scritto il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, postando l'immagine del ponte crollato - avrei pensato di vedere questo".