Maltempo in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A causa del maltempo nella notte a Rasura (Sondrio) è caduta una frana che ha travolto parte di una casa. Sotto i detriti sono finiti il garage e la legnaia. Per precauzione sono state evacuate 3 persone. Il Comune del paese sulle Alpi Orobie ha invitato la popolazione a non uscire di casa, se non per motivi di straordinaria necessità. (MALTEMPO – LA SITUAZIONE IN PIEMONTE – METEO)

9:47 - Oltre 100 interventi pompieri a Milano e provincia

Sono stati oltre un centinaio nelle ultime ore gli interventi dei vigili del fuoco a Milano e provincia a causa di alberi caduti o pericolanti e allagamenti di scantinati per via delle condizioni atmosferiche delle ultime ore, caratterizzate da consistenti piogge e forte vento. Osservati speciali i fiumi Seveso e Lambro che in passato sono spesso usciti dagli argini.

9:22 - Vento forte e frana nel Bergamasco

Raffiche di oltre cento chilometri orari si sono registrate sopra i duemila metri di quota nella Bergamasca, dove la notte scorsa la temperatura è scesa ai 6 gradi. Il vento ha caratterizzato per tutta la nottata il clima dell'intera provincia: oltre cento millimetri di pioggia sulle Orobie bergamasche. A causa del maltempo stamattina la strada provinciale 24 in località Foppacalda, nel territorio comunale di Val Brembilla, è stata chiusa per una frana: la strada è inagibile come deciso dal Comune di Val Brembilla.

9:14 - Esonda il Sesia, fermi i treni della Torino-Milano

Circolazione ferroviaria sospesa tra Vercelli e Novara, sulla linea della Torino-Milano, dove è esondato il fiume Sesia. Sul posto sono presenti per monitorare la situazione i tecnici di Rfi. Regolare invece il servizio Alta Velocità. Compatibilmente con la viabilità delle strade, Trenitalia sta attivando un servizio sostitutivo con bus.

8:37 – Lecco, si apre voragine a Lecco lungo una ciclabile

Chiusa la pista ciclopedonale in località Rivabella, a Sud di Lecco per una voragine che si è aperta nella serata di ieri e per il crollo di un albero secolare. La polizia locale ha disposto la chiusura della ciclabile. Per fortuna nel momento del crollo non transitavano persone o ciclisti. Il vento e la pioggia che stanno sferzando il Lecchese hanno provocato allagamenti, in particolare nel capoluogo e in Brianza, oltre a disagi sulle principali strade.