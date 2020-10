Maltempo, crolla una palazzina a Limone Piemonte. Video

In paese si registrano black out, decine di auto finte sott'acqua e danni ingenti. Restano impossibili i collegamenti con la francese valle Roya con tratti di strada portati via dalla furia dell'acqua

A Limone Piemonte si registrano black out, decine di auto finte sott'acqua, danni ingenti. È crollata anche una palazzina di tre piani in ristrutturazione che si trovava accanto a un corso d'acqua. Restano impossibili i collegamenti con la francese valle Roya, dove da ieri ci sono persone isolate tra le due frane che hanno interrotto la Route departementale verso Liguria e Costa Azzurra, con tratti di strada portati via dalla furia dell'acqua. (MALTEMPO – LA SITUAZIONE IN PIEMONTE – METEO)

Il sindaco di Vernate: “A Limone situazione disastrosa”

"Vernante sta uscendo dall'emergenza, abbiamo avuto danni ingenti, ma la situazione disastrosa è a Limone", ha detto Gian Piero Dalmasso, sindaco di Vernante, 1.200 abitanti in provincia di Cuneo, subito a valle di Limone, dove la statale 20 del colle di Tenda è stata interrotta ieri sera perché era diventata un fiume di detriti e massi dopo l'esondazione di almeno due torrenti, tra cui il Vermenagna. "Ora tutto il Paese è senz'acqua, un terzo degli abitanti sono senza luce elettrica – ha aggiunto il sindaco di Vernante – Alle 12 arriverà un autocisterna della società Acda per l'acqua potabile".