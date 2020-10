Maltempo Piemonte, soccorse due persone bloccate nelle baracche sul Po

Si è concluso questa mattina l'intervento dei vigili del fuoco, lungo il Po a Bassignana (Alessandria ) per soccorrere alcune persone isolate in 2 baracche della zona. L'allarme è scattato ieri sera, quando un uomo e una donna, ciascuno in una baracca diversa, hanno dato l'allarme al Comune. La squadra di soccorritori acquatici ha raggiunto la zona ma, a causa della forte corrente, non ha potuto avvicinarsi alle strutture se non dopo le 7.30, presidiando comunque la situazione. (GLI AGGIORNAMENTI – IL METEO - MALTEMPO)

La situazione nell'Alessandrino

Nella notte chiuso per allagamento, come riferito dalla Protezione Civile, il sottopasso della SP 247 Quattordio-Masio e sono state rialimentate la cinquantina di utenze elettriche a Mornese. A Casale Monferrato, già nella tarda serata di ieri è rientrato allarme per la frazione Terranova, sgomberata nel primo pomeriggio per decisione del sindaco per la piena del Sesia. Le 55 persone, tra quelle trasportate e quelle che si erano presentate spontaneamente, hanno lasciato il Palafiere di Casale, dove erano stati predisposti 30 posti letto ed eventuali pasti. Ad Alessandria monitoraggio del Tanaro per buona parte della notte da parte dell'assessore comunale Paolo Borasio; presente anche, dopo mezzanotte per un breve sopralluogo, il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. "Fino al primo mattino dalla Protezione Civile non ho ricevuto segnalazioni di particolari criticità", sottolinea Borasio.

Salvate otto persone a Vievola

Sono state tutte recuperate le persone rimaste bloccate a causa del maltempo a Vievola, sul versante francese del Colle di Tenda. Questa mattina l'elicottero 'Drago 55' dei vigili del fuoco ha recuperato otto persone, cinque italiani e tre francesi, che si trovavano ancora nella piccola stazione della frazione di Tenda. Lo rende noto all'ANSA il Comando dei vigili del fuoco di Cuneo.

Proseguono le ricerche del malgaro a Limone Piemonte

Il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, intervistato da Sky, parla così del malgaro disperso in Val Roya, sul versante francese del Colle di Tenda. Le ricerche sono riprese questa mattina, ma col passare del tempo le possibilità di ritrovarlo in vita si stanno riducendo. A riferire del malgaro disperso, venerdì sera quando la furia del maltempo imperversava, è stato il fratello, tratto in salvo dai vigili del fuoco con quattro pompieri francesi. Si erano rifugiati nel Tunnel del Tenda e per recuperarli è stato necessario l'intervento di una ruspa.

Riaperta l'autostrada Torino-Aosta

È stata riaperta al traffico, alle 6,30 di oggi, l'autostrada A5 Torino-Aosta. Era stata chiusa ieri, nel tratto tra Quincinetto e Scarmagno, a causa del maltempo. Il provvedimento era stato preso in via precauzionale a seguito dell'esondazione della Dora Baltea.