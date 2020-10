Maltempo, 17 persone isolate per una frana nel Bresciano

Un gruppo di 17 persone è rimasto isolato nella frazione Sant'Antonio di Corteno Golgi, nel Bresciano, dopo che il distacco di una frana con un fronte di circa 100 metri ha interrotto l'unica strada che collega il piccolo centro. Un elicottero dei vigili del fuoco è partito per recuperare il gruppo. (GLI AGGIORNAMENTI – IL METEO - MALTEMPO)

Nel Lodigiano sale il livello dell'Adda

Lodi si prepara alla piena del fiume Adda che si è ingrossato a causa delle forti piogge che hanno innalzato fino a 140 centimetri il lago di Como di cui è immissario. A Boffolara d'Adda si è allagato un ristorante vicino all'argine A preoccupare la città di Lodi è l'ondata di piena del Brembo (affluente dell'Adda) che, al suo culmine, è attesa in città tra le 22 e le 23. Proprio per questo, la Protezione civile di Lodi ha posizionato decine di paratie metalliche in sponda destra. "Ci siamo attivati già nel primo pomeriggio - spiega Alberto Panzera, coordinatore del gruppo comunale di Lodi della Protezione civile - quindi con ampio anticipo sul previsto colmo di piena e, in collaborazione con i vigili del fuoco di Lodi, continueremo anche stanotte a monitorare la situazione".