Bus incendiato a Milano, Sy: “Chiedo giustizia per morti in mare”

"Se volete condannarmi fate pure, ma ricordatevi che il mio gesto aveva solo lo scopo di salvare vite umane, perché non se ne poteva più. Tutti i giorni vedevo orrori”, ha dichiarato il 47enne, per il quale l'accusa ha chiesto 24 anni di carcere

È attesa per l’ora di pranzo la sentenza del processo a carico di Ousseynou Sy, il 47enne che il 20 marzo dell'anno scorso ha dirottato e incendiato un pullman (FOTO) con a bordo una scolaresca di 50 ragazzi a San Donato Milanese. Per l’autista, accusato di sequestro aggravato dalla finalità di terrorismo, strage, incendio, lesioni e resistenza, la Procura di Milano ha chiesto una pena di 24 anni di reclusione. Intanto, questa mattina l’imputato ha reso dichiarazioni spontanee nell’aula bunker in cui è in corso il procedimento, chiedendo "giustizia per tutte le famiglie che hanno visto i loro figli e i loro parenti lasciati morire davanti alle nostre coste”.

Sy: “Gesto compiuto per salvare vite” approfondimento Bus incendiato Milano, difesa Sy: non appiccò fuoco né voleva uccidere Il 47enne, presentatosi con una mascherina nera recante la scritta "L'Africa non morirà mai" e la cartina del continente, ha parlato prima che i giudici entrassero in camera di consiglio. ”Se volete condannarmi fate pure, ma ricordatevi che il mio gesto aveva solo lo scopo di salvare vite umane, perché non se ne poteva più. Tutti i giorni vedevo orrori”, ha dichiarato l’imputato, che poi ha rinnovato "le accuse a Salvini”, definendolo "piccolo Duce”. Sy ha attaccato poi anche i componenti della magistratura: "Non hanno speso una parola sulla nave Gregoretti" e sulle "persone che sono rimaste per giorni in mare. Il decreto Salvini uccide deliberatamente. Il fatto che siano rimasti in silenzio li ha resi complici, perché il silenzio uccide". Infine, il 47enne ha definito "abnorme e ingiusta" la condanna formulata dall'accusa nei suoi confronti. "Mi ha sorpreso davvero e mi sono domandato come sia possibile chiedere una simile pena in nome del popolo italiano”, ha concluso.

La difesa: “Non voleva uccidere” approfondimento Bus incendiato a Milano, la perizia: “Sy consapevole del gesto” Lunedì, la difesa aveva chiesto per Sy l’assoluzione dal reato di strage, sostenendo che l’imputato “non ha appiccato il fuoco e non aveva alcuna volontà omicida e incendiaria”. In ogni caso, il legale del 47enne, l'avvocato Giovanni Garbagnati, ha parlato di "un'azione spropositata. Un gesto clamoroso di denuncia di un pensiero che lo tormentava”, così come è anche scritto nella perizia con cui è stato dichiarata la capacità di intendere e volere dell’autista.