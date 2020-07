Bus incendiato Milano, difesa Sy: non appiccò fuoco né voleva uccidere

L’avvocato Giovanni Garbagnati ha chiesto per il suo assistito l’assoluzione per il reato di strage, sostenendo che la causa del rogo è da addebitare a un cortocircuito. Per l'autista 47enne la Procura ha chiesto 24 anni di carcere. Dopodomani la sentenza

"In realtà l'imputato non ha appiccato il fuoco e non aveva alcuna volontà omicida e incendiaria". A dirlo è l'avvocato Giovanni Garbagnati, difensore di Ousseynou Sy, il 47enne che il 20 marzo dell'anno scorso a San Donato Milanese ha dirottato e incendiato un pullman con a bordo una scolaresca di 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella e nei cui confronti la Procura di Milano ha chiesto 24 anni di carcere per sequestro aggravato dalla finalità di terrorismo, strage, incendio, lesioni e resistenza.

Chiesta assoluzione per il reato di strage

Per Sy, presente nell'aula bunker con una mascherina nera sul volto con la scritta “l'Africa non morirà mai” e la cartina del continente ricamate, l’avvocato Garbagnati ha chiesto l'assoluzione per il reato di strage, sostenendo non solo che nessuno dei bimbi e dei professori sul bus lo ha visto appiccare il fuoco con l'accendigas, ma che la causa dell'incendio è da addebitare a un cortocircuito che si è innescato in seguito allo speronamento con l'auto dei carabinieri intervenuti per fermarlo. A differenza di quel che ritengono l'accusa e le parti civili, per la difesa non c'era dolo sebbene Sy abbia cosparso l'autobus di benzina. L’imputato renderà dichiarazioni nella prossima udienza in programma dopodomani, giorno in cui è attesa la sentenza.

Chiesti 24 anni di reclusione

La settimana scorsa, è stato il pm di Milano, Luca Paniz, a chiedere una condanna a 24 anni, riformulando l’ipotesi di sequestro e trasformandola in sequestro con finalità di terrorismo, che si aggiunge alle accuse di strage e incendio. Nel calcolo della pena, la Procura ha considerato anche i reati di lesione e resistenza, ma ha pure chiesto la concessione delle attenuanti generiche per il comportamento processuale di Sy. In particolare, ha rinunciato all'esame di tutti i 50 ragazzini evitando loro di rivivere e ricordare quella tragica esperienza definita “scioccante".