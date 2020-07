Silvia Romano, il racconto: "Ero disperata, vivevo nell'incertezza"

"Il velo per me è un simbolo di libertà"

Sulla scelta di indossare il velo ha raccontato: "Quando vado in giro sento gli occhi della gente addosso, non so se mi riconoscono o se mi guardano semplicemente per il velo. Ma non mi dà particolarmente fastidio. Sento la mia anima libera e protetta da Dio. Per me il mio velo è un simbolo di libertà". Anche sui mezzi pubblici, "in metro o in autobus, credo colpisca il fatto che sono italiana e vestita così - ha aggiunto -. Sento dentro che Dio mi chiede di indossare il velo per elevare la mia dignità e il mio onore, perché coprendo il mio corpo so che una persona potrà vedere la mia anima".