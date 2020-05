Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Accordo raggiunto. Infermieri e operatori sanitari riceveranno nella busta paga di giugno un premio una tantum fino a 1250 euro, in base all'impegno di servizio nei reparti Covid degli ospedali lombardi", lo annunciano, in una nota, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, a seguito dell'intesa raggiunta con i rappresentanti sindacali. "Le risorse - spiegano Fontana e Gallera - vengono distribuite in base al livello di coinvolgimento del personale nella lotta al coronavirus, come previsto dalla Legge 9 varata nelle scorse settimane da Regione Lombardia". La Lombardia ha messo a disposizione 223 milioni di euro di incentivi per il personale sanitario della Lombardia (Comparto e Dirigenza Medica). Di questi, 100 milioni si riferiscono alle Risorse Aggiuntive regionali, 123 ai riconoscimenti speciali una tantum destinati ai lavoratori dei reparti Covid. (DIRETTA)

8:29 - Prefettura di Varese mette Fontana sotto scorta

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, da due giorni è sotto scorta. Lo riporta oggi il quotidiano La Stampa. La misura è stata decisa dalla prefettura di Varese dopo che "il clima intorno al governatore lombardo si è fatto incandescente" con due murales, a Milano, cui viene apostrofato come "assassino" e minacce sul web. A seguire Fontana c'è anche un'auto di scorta con un agente, che configura un provvedimento "di quarto livello".

7:17 - Controlli sui Navigli; non ci sono ambulanti

I venditori ambulanti di birra e cocktail sono scomparsi e i locali non particolarmente affollati: appare cosi la zona dei Navigli di Milano nella prima serata, quella di ieri, con il divieto di bevande alcoliche da asporto dalle 19 in poi. Passano di continuo le pattuglie anti-assembramento delle forze dell'ordine sulle sponde dei Navigli e anche sulla Darsena, dove c'è qualche coppia o gruppetto di persone seduti per terra o sui muretti, ma senza bicchieri e bottiglie di alcolici, come invece avveniva nei giorni scorsi dall'ora dell'aperitivo in poi.

7:11 - Lombardia, una tantum fino 1250 euro ai sanitari

"Accordo raggiunto. Infermieri e operatori sanitari riceveranno nella busta paga di giugno un premio una tantum fino a 1250 euro, in base all'impegno di servizio nei reparti Covid degli ospedali lombardi", lo annunciano, in una nota, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, a seguito dell'intesa raggiunta con i rappresentanti sindacali. "Le risorse - spiegano Fontana e Gallera - vengono distribuite in base al livello di coinvolgimento del personale nella lotta al coronavirus, come previsto dalla Legge 9 varata nelle scorse settimane da Regione Lombardia". La Lombardia ha messo a disposizione 223 milioni di euro di incentivi per il personale sanitario della Lombardia (Comparto e Dirigenza Medica). Di questi, 100 milioni si riferiscono alle Risorse Aggiuntive regionali, 123 ai riconoscimenti speciali una tantum destinati ai lavoratori dei reparti Covid. In queste ore - spiega la Regione - la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia sta incontrando in video conferenza i rappresentanti della Dirigenza Medica per valutare un'analoga intesa.

7:09 - Fontana e Delpini rendono omaggio alla Madonnina

Il presidente della regione Attilio Fontane è salito sul punto più alto del Pirellone con l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, "per rendere omaggio alla Madonnina a conclusione del mese mariano". "Anche in questo momento - scrive Fontana - ho pensato ai lombardi e alla forza con cui hanno vissuto questa tremenda fase della nostra storia".