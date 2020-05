Coronavirus, in Lombardia 87.801 casi. Nelle ultime 24 ore 58 decessi

Il totale delle vittime sale a 15.954. Scende ancora il numero di ricoverati in terapia intensiva: 175, otto meno di ieri. In Regione il 65% dei nuovi contagiati in Italia nell'ultimo giorno

Con 12.503 tamponi eseguiti, sono stati 216 i nuovi positivi al coronavirus registrati in un giorno in Lombardia. A questi vanno aggiunti 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall'ATS di Bergamo negli ultimi sette giorni. Il totale dei casi accertati sale dunque a 87.801. I decessi sono stati 58 per un totale di 15.954 dall'inizio dell'epidemia. Scende ancora il numero di ricoverati in terapia intensiva, 175, otto meno di ieri, mentre le persone ricoverate negli altri reparti sono 3626 (+4). È quanto rende noto la Regione.

Stando al bollettino odierno della protezione civile, (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

A Milano sono 68 i positivi rilevati nell’ultimo giorno, di cui 41 in città. A Bergamo sono stati 30 i nuovi casi, 33 a Brescia, nessun caso invece a Lecco. A Lodi, sede del primo focolaio, sono stati 22 i casi nelle ultime 24 ore. Un nuovo positivo a Mantova.

In Lombardia 65% dei nuovi casi in Italia

Stando a quanto riportato nel bollettino odierno della Protezione civile, la Lombardia ha fatto registrare il 65% dei nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore, con 384 sul totale nazionale di 584. La regione di gran lunga più colpita dal coronavirus ha segnalato anche il 50% dei nuovi decessi, 58 su 117.