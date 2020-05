Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Sono allibito, addirittura in campo abbiamo messo i comici. Ho solo cercato di spiegare in maniera molto semplice quello che sta succedendo. Abbiamo cercato di spiegare cos'è l'indice di contagio R0 in modo semplice". Così su Rete4 l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha spiegato cosa intendesse dire quando nel pomeriggio ha affermato che "l'indice R0 a 0,51 vuole dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:13 - Giulio Gallera: "Ho solo spiegato indice contagio in modo semplice"

Scivolone dell'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta Facebook per fornire i dati del contagio. Per provare a spiegare in modo più semplice l'andamento e il significato dell'indice Rt ha detto: "L'indice Rt a 0,51 vuole dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette. Questo vuol dire che non è cosi semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me", confondendo un dato statistico con la realtà dei fatti. La realtà infatti è che è sufficiente incontrare da vicino una persona con il Covid 19 per contagiarsi. Se l'Rt, che è un dato statistico, è allo 0,5, significa che un malato è in grado di trasmetterlo a meno di una persona, ma non è che ne servono due per infettarne una. Una gaffe, forse frutto della stanchezza accumulata in questi mesi che ha però suscitato diverse reazioni sui social.

8:08 - Riparte il mercato in piazza Stradivari a Cremona

Sono stati riaperti ieri a Cremona, in forma sperimentale, il mercato al completo in piazza Stradivari e il mercato specializzato per la vendita di fiori e piante in piazza del Comune. La riapertura, resa possibile grazie anche alla collaborazione delle associazioni di categoria, è avvenuta sulla base delle disposizioni contenute nell'ordinanza del presidente della Regione Lombardia del 17 maggio scorso e dell'ordinanza, firmata dal sindaco, per salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria e di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del distanziamento fisico. Il Comune ha stabilito che nell'area possano essere presenti, contemporaneamente, 1.200 persone, esclusi gli operatori commerciali, gli agenti della polizia locale, la protezione civile e gli addetti preposti al controllo.

8:03 - Pioggia sull'aperitivo a Milano, niente ressa

La pioggia, più dei controlli delle forze dell'ordine, ha scongiurato ieri sera gli assembramenti nelle zone dei locali serali a Milano, nel primo sabato della fase 2 in cui a pub e ristoranti è consentito il servizio al tavolo dopo il lockdown per il Coronavirus. Quando poco dopo le 20 è iniziato un temporale, i clienti seduti ai tavolini all'esterno si sono riparati dentro i locali, mentre è corso a ripararsi sotto pensiline e all'ingresso dei portoni chi aveva scelto di bere l'aperitivo sui muretti o in riva alla Darsena dei Navigli, la zona più presidiata dalle forze dell'ordine. Scene simili anche all'Arco della Pace o in corso Garibaldi, piuttosto affollato la scorsa notte come testimoniano alcuni video sui social.