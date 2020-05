Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il sindaco di Milano: "Chiaro che non vada bene, ma c'era da aspettarselo dopo due mesi di chiusura. La situazione sanitaria per fortuna è sotto controllo". Il primo cittadino oggi incontrerà il prefetto, Renato Saccone, per fare il punto della situazione

"La movida? Un po' c'era da aspettarselo, che non vada bene è assolutamente chiaro, ma c'era da aspettarselo dopo due mesi di chiusura. Io non vorrei chiudere per il bene di quelli che lavorano ma vediamo com'è la situazione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che oggi incontrerà il prefetto, Renato Saccone, per fare il punto della situazione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:27 - Gallera: “Zero decessi da guardare con prudenza”

Il dato di zero decessi in Lombardia diffuso ieri "guardiamolo con prudenza: è successo all'inizio di ogni mese che arrivano anche un centinaio di decessi legati alle anagrafi dei Comuni che non vengono aggiornate quotidianamente" e ieri "dai nostri ospedali" è arrivato "il dato che segnalava nessun decesso, ma era domenica. Non vorrei oggi essere euforico su un dato che sarebbe significativo" ma registrare poi "una forte smentita". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera.

9:47 - Attilio Fontana: "Movida? Non sprecare tutto per imprevidenza"

"In questi due mesi i lombardi si sono comportati non bene ma benissimo, hanno rispettato le regole e infatti i risultati sono evidenti: si sono abbassati i contagi, si sono abbassati i ricoverati in ospedale e in terapia intensiva. Questo è dovuto in massima parte ai comportamenti positivi dei cittadini. Per quello dico che non vale la pena di rischiare di sprecare tutto questo grande sacrificio per alcuni comportamenti imprevidenti". Lo ha detto a Rtl il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo a una domanda sui casi di assembramento nei luoghi della movida. "Questa mattina - ha aggiunto Fontana - ho ricevuto alcuni messaggi da sindaci della zona dei laghi di Varese, dove mi è stato raccontato che c'è stata questa quantità indicibile di persone che si assembravano. Io lo capisco, la socialità e lo stare con gli amici è una delle cose più belle, però in questi momenti bisognerebbe rispettare quelle regole che sono state date e che servono per definitivamente allontanare questo virus. Per adesso ci dobbiamo convivere quindi dobbiamo rispettare le regole".

9:25 – Fontana: “Zero decessi è un dato da prendere con le pinze”

"La cosa che mi rasserena è il numero dei nuovi contagiati che sta diminuendo. Lo 'zero decessi' è un dato che andrà preso con le pinze, nel senso che purtroppo la domenica è un giorno durante il quale la comunicazione non è sempre precisa e perfetta, a volte arrivano in ritardo. È sicuramente molto positivo come dato, però non illudiamoci che sia finita", ha detto a Rtl il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. I dati "sono assolutamente ufficiali, ieri sicuramente zero decessi ed è una cosa positiva, è un trend che sta continuando. Però non illudiamoci che adesso sia finito il numero di morti", ha aggiunto Fontana. "È possibile, io me lo auguro, non voglio distribuire troppo entusiasmo perché negli ultimi giorni abbiamo assistito a movida e assembramenti che sono un po' preoccupanti. Non vorrei che questi ulteriori dati creassero eccessivo entusiasmo", ha concluso Fontana.

9:17 – Gallera: “Movida? Voglia incontenibile di normalità, ma è rischiosa”

"Quello che è successo l'ultima settima è un' incontenibile voglia di tornare alla normalità ma questo può essere rischioso". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a Mattino Cinque commentando la movida e gli assembramenti degli ultimi giorni. Gli effetti "si vedranno tra circa 12 giorni, mi sembra ci sia una sorta di effetto rimozione che è sbagliato ma dobbiamo comunque ricordarci" quello "che è successo poche settimane fa nella nostra regione", ha aggiunto. "Se non abbiamo un atteggiamento responsabile il rischio che si torni così obiettivamente c'è", ha concluso dicendo anche che le le immagini di assembramenti lo preoccupano "molto".

9:15 – Pavia, abbraccia la fidanzata, multato per 400 euro

Ha abbracciato la sua fidanzata mentre stavano passeggiando in Strada Nuova, nel centro di Pavia. Uno slancio affettivo che non è ammesso dalle attuali regole contro la diffusione del coronavirus. Il giovane, poco più che ventenne, è stato sanzionato da una pattuglia di agenti in borghese: dovrà pagare una multa di 400 euro (che potrà essere ridotta a 280, se la sanzione verrà saldata entro 30 giorni dalla emissione del verbale). A darne notizia è oggi il quotidiano "La Provincia pavese". Sia il ragazzo che la sua fidanzata avevano la mascherina. Ma a creargli i problemi è stato l'improvviso abbraccio: un comportamento che non rispetta le norme sul distanziamento sociale. Gli agenti, dopo aver appurato che i i due giovani sono conviventi, hanno sanzionato il ragazzo. Nel corso del fine settimana a Pavia e nel resto della provincia sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Sono state elevate alcune sanzioni a persone trovate senza mascherina o che non rispettavano le distanze sociali.

9:04 – Gallera: “Dimissioni? Triste che si usi emergenza sanitaria”

"Trovo molto triste che si usino le emergenze sanitarie che qui ci sono state in maniera molto drammatica rispetto altrove, per provare a scalzare chi in maniera democratica è stato eletto da 30 anni a governare questa regione, ma noi andiamo avanti a lavorare", ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a Mattino Cinque commentando le richieste di dimissioni.

7:16 - Oggi Giuseppe Sala incontro il Prefetto



7:12 - Giuseppe Sala: "Polemiche sulle piste ciclabili? Non torno indietro"

"Si potranno sistemare le cose, ma io non tornerò indietro, il bello della politica è questo che puoi scegliere qualcuno d'altro con qualche altra idea". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Poi: "Milano deve avere l'ambizione di essere una città contemporanea e internazionale, perché anche le altre grandi città del mondo vanno lì. Questi processi di cambiamento non si fanno in poche settimane"

7:09 - Giuseppe Sala. "A Milano avremo disoccupazione doppia"

Quando sarà finita l'emergenza Covid-19 a Milano "di certo avremo una disoccupazione più alta, avevamo fatto un grande lavoro ed era al 6% e probabilmente sarà il doppio, il 12% e lo dico per dire un numero". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Una parte di lavoro non tornerà, come ad esempio il turismo. Nel 2019 abbiamo avuto 10 milioni di turisti, quest'anno avremo 1 milione e l'anno prossimo 2 milioni e mezzo? Bisognerà un po' reinventarsi. C'è da sperare che una città come questa con tante università, tanta creatività e tecnologia investa dove ci saranno grandi finanziamenti e penso al tema ambientale e digitale. Se non cambiamo un po' pelle non ce la facciamo".

7:06 - Giuseppe Sala: "Movida? Non vorrei chiudere per bene di chi lavora"

"Un po' c'era da aspettarselo, che non vada bene è assolutamente chiaro, ma c'era da aspettarselo dopo due mesi di chiusura. La situazione sanitaria per fortuna è sotto controllo ma è chiaro che così il rischio c'è". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Per poi proseguire: "Io non vorrei chiudere per il bene di quelli che lavorano ma vediamo com'è la situazione. Milano ha 1,4 milioni di abitanti, più di quattromila bar, 1.700 chilometri di strade, è chiaro che il nostro dovere è controllare, ma controllare tutto è impossibile e chi dice diversamente lo dice per attaccare. Questa è una situazione frustrante".