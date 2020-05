Coronavirus, in Lombardia 148 nuovi casi e 34 morti

Sale a 15.874 il numero complessivo dei decessi mentre i casi di positività sono in totale 87.258. Emerge dagli ultimi dati pubblicati dalla Regione. Scende sotto quota tremila il numero di persone ricoverate, di cui 196 sono in terapia intensiva

In Lombardia sono 148 i nuovi contagi, circa la metà di quelli nazionali, e 34 i decessi. Emerge dagli ultimi dati pubblicati dalla Regione in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Sale a 15.874 il numero complessivo dei morti mentre i casi di positività sono in totale 87.258. Scende sotto quota tremila il numero di persone ricoverate, di cui 196 sono in terapia intensiva, uno meno di ieri, e 3.721 negli altri reparti, con una diminuzione in un giorno di 296. I tamponi effettuati sono stati 5.641 per un totale complessivo di 675.882. Le persone attualmente positive sono 25.215, in calo di 399.

La Regione conferma: ieri zero decessi

Zero decessi segnalati ieri in Lombardia: la Regione conferma che i flussi della rete ospedaliere e delle anagrafi comunali non hanno segnalato alcun decesso domenica 24.