I colori del tricolore italiano hanno tinto il cielo del capoluogo lombardo. Oggi previsti passaggi anche su Codogno, Trento, Torino e Aosta. L'esibizione della pattuglia acrobatica rientra nelle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno. Toccherà, in 5 giorni, tutti i capoluoghi di Regione, in segno di unità