Frecce Tricolori, partito il Giro d’Italia: voli su tutte le regioni

Le Frecce Tricolori sono decollate stamattina dalla loro sede di Rivolto (Udine) per iniziare il giro d’Italia dei cieli "in segno di unità, solidarietà e di ripresa” dall’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Ad annunciare la partenza della Pattuglia acrobatica nazionale, l'Aeronautica Militare su Facebook e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini su Twitter: "La nostra bandiera è simbolo di unità: da oggi le Frecce Tricolori la disegneranno ogni giorno nel cielo italiano, sorvolando tutte le regioni. Sarà un grande abbraccio agli italiani che si chiuderà a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica”.