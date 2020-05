Coronavirus Lombardia, nessun decesso: ipotesi dati non trasmessi

Non è stato segnalato alcun decesso connesso al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. (LA DIRETTA - LO SPECIALE- GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). La Regione ha precisato che "i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi". Una così netta inversione di tendenza - ieri le morti erano state 56 - potrebbe essere determinata dalla mancata trasmissione dei dati dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi dei Comuni. E' già capitato, in occasione di festività o fine settimana degli scorsi mesi, che i dati non fossero del tutto aggiornati e che quelli mancanti fossero stati aggiunti il giorno dopo. Per avere conferma del dato relativo ai decessi sarà quindi necessario aspettare il bollettino di domani.

I nuovi casi di contagio

Sono invece 285 i nuovi casi di contagio nella regione, per un totoale di 87.110, e 197 i pazienti ancora ricoverati in terapia intensiva, -2 rispetto a ieri. I pazienti ancora ricoverati negli altri reparti 4.017, -9 su ieri. I guariti dimessi sono 301 in più di ieri per un totale di 45.656. Gli attualmente positivi sono 25.614 (-16). I tamponi eseguiti 11.457.

A Milano e provincia il numero dei nuovi contagiati è arrivato a 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano città. Nuovi positivi a Bergamo 72, a Brescia 59 e solo 3 a Lodi.