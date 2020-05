Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il governatore: "In Italia esiste l'obbligatorietà dell'azione penale per cui il magistrato deve iscrivere sicuramente il fascicolo legato ad un esposto"

"Ho troppa fiducia nella magistratura per preoccuparmi. In Italia esiste l'obbligatorietà dell'azione penale per cui il magistrato deve iscrivere sicuramente il fascicolo legato ad un esposto", così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato al TgR Lombardia il fascicolo aperto dalla Procura di Milano sull'ospedale in Fiera.

Intanto, ha parlato Mattia Maestri a tre mesi dalla notte in cui a Codogno il 37enne è diventato il primo italiano a cui è stato diagnosticato il Coronavirus, prima del ricovero all'ospedale San Matteo di Pavia. "L'etichetta di paziente 1 non mi è mai pesata, le bugie sì. La cena con un cinese, le due maratone in una settimana: tutto falso. Mi è pesata la popolarità che ne è conseguita, devo continuamente respingere le richieste di interviste o di ospitate televisive", si è raccontato in un'intervista a Sportweek, in edicola sabato con La Gazzetta dello Sport (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"L'etichetta di paziente 1 non mi è mai pesata, le bugie sì. La cena con un cinese, le due maratone in una settimana: tutto falso. Mi è pesata la popolarità che ne è conseguita, devo continuamente respingere le richieste di interviste o di ospitate televisive". Mattia Maestri si racconta in un'intervista a Sportweek, in edicola sabato con La Gazzetta dello Sport, a tre mesi dalla notte in cui a Codogno il 37enne è diventato il primo italiano a cui è stato diagnosticato il Coronavirus, prima del ricovero all'ospedale San Matteo di Pavia. Maestri parla delle due settimane in terapia intensiva, della figlia nata pochi giorni dopo le sue dimissioni e della sua voglia di tornare a correre, passione condivisa con la moglie e con un gruppo di fedelissimi, i compagni del Gruppo Podistico Codogno '82 che ha voluto coinvolgere nell'intervista. "Nel periodo del mio ricovero - ha spiegato, come si legge in un'anticipazione del servizio - hanno sostenuto la mia famiglia. Si sono anche iscritti ai social per difendermi".

La polizia ha effettuato un controllo straordinario sui Navigli, una delle zone della movida di Milano. Decine di agenti stanno percorrendo le due sponde del canale per verificare se i cittadini rispettano le distanze e le prescrizioni previste per contenere il contagio. È stato scelto l'orario dell'aperitivo perché è il momento di maggiore afflusso. Al momento non risultano sanzioni ai passanti, solo inviti a seguire le regole.