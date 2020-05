Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il Ministro: "Credo che sia sotto gli occhi di tutti. La sanità in Lombardia non ha brillato in questa emergenza"

"Credo che sia sotto gli occhi di tutti: la sanità in Lombardia non ha brillato in questa emergenza Coronavirus". Lo ha detto il ministro Teresa Bellanova intervenendo nella trasmissione Messi a fuoco dell'emittente locale bresciana Teletutto. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:01 - Riapre la Biblioteca Civica a Varese

A partire da oggi, 23 maggio, tornerà attivo il servizio di prestito libri della Biblioteca civica di via Sacco a Varese. Lo rende noto il Comune. La ripresa delle attività sarà comunque graduale, così da consentire una ripartenza nella massima sicurezza. Nei primi giorni di riapertura, infatti, il prestito dei libri avverrà, previo appuntamento, all'esterno dei locali in modo da garantire il distanziamento sociale. La riconsegna dei libri già in possesso degli utenti invece, sarà svolta durante gli orari di apertura senza la necessità di appuntamento, ma sempre all'esterno della biblioteca. I percorsi di ritiro e riconsegna dei libri verranno separati: se il prestito avverrà di fronte all'ingresso principale della biblioteca, la restituzione dei volumi sarà invece all'ingresso dell'emeroteca (lato Giardini Estensi). Solo in un secondo momento torneranno poi i servizi di consultazione in sede, l'Emeroteca, le sale studio, sempre garantendo al massimo le regole di prevenzione e sicurezza. La prenotazione avverrà via telefono, con e-mail o consultando direttamente il catalogo online.

8:17 - Movida a Brescia, stop accessi in piazza a mezzanotte

Gente in piazza, distanze non rispettate e mascherine tenute sotto il mento. Allarme movida a Brescia nel primo venerdì dopo la riapertura. Nella città tra le più colpite dal Coronavirus la gente ha riempito Piazzale Arnaldo, cuore della movida in centro città. Poco prima di mezzanotte la polizia locale ha ricevuto l'ordine di impedire nuovi ingressi. Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, annuncia provvedimenti: "O riusciamo a contingentare gli accessi o firmo un'ordinanza di chiusura della piazza".

8:13 - Teresa Bellanova: "Commissione inchiesta su Lombardia"

"Credo che sia sotto gli occhi di tutti: la sanità in Lombardia non ha brillato in questa emergenza Coronavirus". Lo ha detto il ministro Teresa Bellanova intervenendo nella trasmissione Messi a fuoco dell'emittente locale bresciana Teletutto. "Ora non dobbiamo però arrivare allo scontro, ma bisogna fare squadra e dotare il Parlamento di una commissione di inchiesta per capire i punti di debolezza che ci sono stati, perché temo che con il problema legato al Coronavirus continueremo a fare i conti per molto tempo e non possiamo avere un sistema che porta i medici a scegliere chi deve vivere e chi no. Perché scegliere tra un giovane e un anziano è un'umiliazione del genere umano".

8:08 - Arrivati a Malpensa 80 braccianti dal Marocco

Ottanta braccianti agricoli provenienti dal Marocco, sono atterrati questa sera all'aeroporto di Milano Malpensa, a bordo di due voli "Neos" provenienti da Casablanca. I lavoratori marocchini, sbarcati in Lombardia alle 19 e alle 20, dovranno trascorrere la quarantena nel Milanese prima di poter iniziare a lavorare.

8:03 - Controlli della polizia in Darsena a Milano

"Si può circolare con i bicchieri ma non si può sostare perché si crea assembramento". Questo, in sostanza, hanno detto i poliziotti di pattuglia sulla Darsena sul Naviglio di Milano, facendo alzare le persone, alcune centinaia, sedute sui muretti e sulla riva bevendo l'aperitivo. Diverse di loro hanno chiesto lumi agli agenti e qualcuno ha anche fatto notare che poco prima la polizia locale si era limitata a controllare che tutti indossassero la mascherina, senza fare alzare in piedi chi era seduto con bottiglie di birra, cocktail nei bicchieri e sacchetti di patatine. Dopo il passaggio della polizia, alcune persone si sono nuovamente accomodate per terra.