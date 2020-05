Coronavirus Milano, Sala: “Impianti sportivi comunali aperti al 50%”

A Milano "palestre e piscine potranno essere aperte da inizio giugno. Per quanto riguarda gli impianti del Comune gestiti direttamente da Milano Sport o in concessione quello che oggi vediamo è che più o meno il 50% sono aperti, ovviamente in particolare quelli focalizzati sulla pratica individuale, tennis, atletica", ha spiegato i sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel quotidiano video sui social che oggi ha dedicato allo sport. "A tutti chiediamo grande attenzione sulla igienizzazione dei locali, degli spazi, sul controllo del numero degli ingressi e sul distanziamento", ha proseguito il primo cittadino. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)

Sala: “Ad agosto si concluderanno i lavori all'Arena Civica”

Si concluderanno ad agosto i lavori di riqualificazione dell'Arena Civica Gianni Brera di Milano, al termine dei quali la struttura sarà di nuovo utilizzabile dai milanesi. "Stiamo avviando dei lavori per il ripristino della pista, il rifacimento del prato, degli impianti, per agosto li concluderemo e e riconsegneremo la nostra storica Arena ai milanesi", ha poi spiegato il sindaco parlando proprio dall'impianto sportivo. L'Arena "è uno dei luoghi del cuore di noi milanesi. Un impianto che ha più di 200 anni, progettato dal famoso architetto Luigi Canonica. Sapete cos'è la naumachia? Sono spettacoli che rappresentano una battaglia navale, immaginate quello che oggi è il prato dell'Arena con l'acqua che portavano i Navigli e si facevamo queste battaglie navali - ha raccontato Sala ripercorrendo gli utilizzi nel corso della storia della struttura - L'Arena è nota per lo sport, nel 1909 ci arriva il primo Giro d'Italia con l'ultima tappa e incorona vincitore Luigi Ganna, poi soprattutto il calcio, fino al 1947 ci gioca l'Inter, il Milan aveva costruito San Siro e poi alla fine ha ospitato anche noi interisti, ma fino al '47 qua c'era la serie A. Poi nel 1973 Marcello Fiasconaro batte il record del mondo degli 800 e un ricordo personale, nel 2008 il concerto dei Rem".