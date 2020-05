Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel primo giorno di massiccia riapertura delle attività, a Milano, sin dalle 6 si nota un maggior afflusso di passeggeri sulla linea rossa della metropolitana. L'autobus sostitutivo che è stato in funzione prima della ripresa delle corse della metro da Sesto San Giovanni aveva sul display la scritta "completo". A bordo, in particolare, persone che andavano a garantire l'apertura di uffici e negozi

Intanti, dopo i Navigli, tocca alla Corsarola - il nome con cui i bergamaschi familiarmente chiamano via Bartolomeo Colleoni, che rappresenta il luogo di passeggio preferito per chi va in Città Alta - finire nella bufera sui social per colpa delle immagini scattate ieri pomeriggio, che mostrano tanta gente a spasso alla vigilia delle aperture dei negozi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:11 - A Milano di prima mattina più gente sui mezzi

Nel primo giorno di massiccia riapertura delle attività, a Milano, sin dalle 6 si nota un maggior afflusso di passeggeri sulla linea rossa della metropolitana. L'autobus sostitutivo che è stato in funzione prima della ripresa delle corse della metro da Sesto San Giovanni aveva sul display la scritta "completo". A bordo, in particolare, persone che andavano a garantire l'apertura di uffici e negozi. Tutti avevano la mascherina di protezione, non tutti i guanti. I mezzi di superficie, tram e bus stano viaggiano ancora vuoti o con pochissime persone. Nessuna attesa, quindi alle fermate e traffico automobilistico in linea coi giorni precedenti.

7:06 - Oggi a Milano riapre il Poldi Pezzoli

A differenza della maggior parte dei musei milanesi, oggi il Museo Poldi Pezzoli, ha deciso di riaprire nuovamente al pubblico dopo 78 giorni, "con grande prudenza e nel rispetto della salute dei visitatori e del personale di custodia". Durante il periodo di chiusura abbiamo tenuto compagnia al nostro pubblico con le nostre iniziative digitali, "ma ora - dichiara Annalisa Zanni, direttore del Museo - è giusto ripartire, con le dovute precauzioni. Siamo contenti dell'entusiasmo con il quale il pubblico ha seguito le nostre Poldi Pezzoli Stories; abbiamo ricevuto molti 'grazie', che ci hanno spronato a offrire sempre contenuti di qualità, proprio nel rispetto della mission del Museo. Ora vogliamo ricambiare questo affetto e questa fedeltà riaprendo le nostre sale, dicendo ora noi grazie a chi vorrà tornare a godere della insostituibile bellezza delle nostre collezioni".

7:01 - Folla in città Alta a Bergamo, è polemica sui social

Dopo i Navigli, tocca alla Corsarola - il nome con cui i bergamaschi familiarmente chiamano via Bartolomeo Colleoni, che rappresenta il luogo di passeggio preferito per chi va in Città Alta - finire nella bufera sui social per colpa delle immagini scattate ieri pomeriggio, che mostrano tanta gente a spasso alla vigilia delle aperture dei negozi. Alcuni sono evidentemente senza mascherina o la portano abbassata. Molti sembrano a distanza non esattamente di sicurezza, anche perché le vie di città alta, il nucleo storico di Bergamo, sono piuttosto strette.