Coronavirus Bergamo, riparte la città più colpita dall’emergenza

“Adesso è davvero Fase 2”. Con queste parole, scritte commentando le foto che lo ritraggono dal barbiere, dopo più di due mesi di lockdown il sindaco Giorgio Gori ha dato idealmente il via a un nuovo inizio per la città di Bergamo, divenuta il simbolo dell’emergenza coronavirus in Italia e non solo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Questa mattina, come previsto dall’ultimo dpcm, diversi esercizi hanno riaperto i battenti, tra cui bar e ristoranti, ma anche l’aeroporto di Orio al Serio ha visto il primo volo - proveniente da Sofia con 109 passeggeri a bordo - atterrare alle 6:51 dopo settimane di chiusura. All’alba, ha riaperto i cancelli anche il cimitero monumentale, da dove per giorni sono partite colonne di camion militari che portavano le bare che non si riuscivano più a seppellire fuori regione.