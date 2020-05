Coronavirus Bergamo, Gori dal barbiere: "Adesso è davvero fase 2”

Il primo cittadino, questa mattina, ha pubblicato tre foto che lo ritraggono prima, durante e dopo il taglio. Ieri sera era intervenuto invece per richiamare i suoi concittadini al rigore, dopo che diverse persone avevano affollato le vie della Città Alta

Anche a Bergamo i barbieri hanno ripreso oggi la loro attività e tra i primi a usufruire, questa mattina, del loro servizio è stato proprio il sindaco della città più duramente colpita dalla pandemia, Giorgio Gori, che sui social ha condiviso tre foto che lo ritraggono prima, durante e al termine del taglio. “Adesso è davvero Fase 2”, il suo commento. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

La folla a Bergamo Alta

Un piccolo passo verso un graduale ritorno alla normalità, dunque, anche per il primo cittadino orobico, il quale, però, ieri sera era intervenuto tramite un videomessaggio per condannare l’atteggiamento di diverse persone, che ieri pomeriggio avevano affollato le strade del centro della Città Alta, alcune delle quali senza mascherina. “Non sono bastati centinaia morti nella nostra città? Vogliamo ritrovarci tra un mese di nuovo nei guai?! Ve lo chiedo di nuovo: per piacere, metteteci serietà, impegno e rigore”, le sue parole.