7:30 – Selfie in gruppo del sindaco di Lodi: esposto dei 5 Stelle

Tre esponenti del Movimento 5 Stelle di Lodi, i consiglieri comunali di Lodi Massimo Casiraghi e Luca Degano, e la deputata Valentina Barzotti hanno presentato un esposto alla procura di Lodi chiedendo di accertare eventuali rilievi penali riguardo alla fotografia che ritrae la sindaca di Lodi Sara Casanova, il marito Claudio Bariselli, segretario provinciale della Lega e alcuni dipendenti del parco tecnologico padano con alcuni dei loro figli piccoli, nel locale mensa del parco con dolci e bibite e poche mascherine sul viso. L'immagine era circolata domenica scorsa sui social network e poi rimossa. La sindaca aveva già spiegato che, successivamente, si era autodenunciata alla polizia locale mentre una residente aveva avviato una petizione su Change.org per chiedere le sue dimissioni. Ora, secondo i 5 Stelle, l'autorità giudiziaria dovrebbe valutare se la riunione al parco dove, tra l'altro, si esaminano ogni giorno i tamponi per rilevare il coronavirus, potrebbe aver violato anche norme in materia di sicurezza del lavoro. "Tutti i cittadini devono essere uguali davanti alla legge - dice Casiraghi - A Pasqua era già circolata una foto che ritraeva un brindisi in Comune, dopo un Consiglio comunale durato tutta la notte. E non ci risulta che per questo la sindaca sia stata multata. Ora non potevamo più far finta di niente. La Casanova è la stessa che in questo tragico periodo dice, poi, ai suoi concittadini di comportarsi secondo le regole".

7:27 – Decontaminati 94 edifici in Lombardia

Specialisti delle forze armate russe, insieme ai colleghi italiani, hanno decontaminato altre tre case di riposo in Lombardia, portando a 94 il numero di edifici sanificati, a cui si aggiungono 800 mila metri quadri di superfici al coperto e oltre 200 mila metri quadrati di autostrade. Lo riporta la Tass citando il ministero della Difesa russo. "Gli specialisti militari russi insieme ai militari delle unità di radioprotezione, protezione chimica e biologica delle Forze armate italiane hanno decontaminato locali interni e strade adiacenti in altre tre strutture mediche nella provincia di Brescia - afferma il ministero in una nota -. Lo sforzo di decontaminazione è stato effettuato nelle case di riposo nelle città di Travagliato, Roncadelle e Berlingo". Secondo il ministero russo, gli epidemiologi e gli specialisti russi delle radiazioni, le truppe di protezione chimica e biologica insieme ai militari italiani hanno completamente decontaminato le case di riposo in oltre 86 insediamenti lombardi.