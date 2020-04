"Ecco la verità sul "vecchio" ospedale di Legnano. Quelli che si ergono a moralizzatori e fustigatori dei pubblici costumi deformano le interviste e la realtà per sostenere le loro tesi precostituite", così l'assessore al welfare di regione Lombardia, Giulio Gallera, introduce sul suo profilo Facebook un video girato all'ospedale di Legnano, che Adl Cobas a metà del mese scorso aveva proposto di utilizzare al posto di costruire un nuovo presidio in Fiera. "Andiamo a vedere tutto, vogliamo che i cittadini se ne rendano conto" spiega Gallera, accompagnato nel sopralluogo dall'ingegner De Ponti e dal direttore sociosanitario dell'ASST Milano Ovest.

Il presidente Attilio Fontana, invece, ha parlato della fase 2, spiegando che Regione Lombardia non proporrà “delle ordinanze che vadano ad allargare quanto previsto dal Dpcm, ma saranno eliminate tutte le restrizioni che avevamo posto. Allargheremo dove avevamo ristretto, rinunciamo a tutte le nostre limitazioni. Mi aspetto che da lunedì la gente continui a comportarsi con la stessa serierà e senso civico con cui si è comportata fino ad oggi”.

Intanto, sono già 250 i pazienti guariti dal Coronavirus che si sono presentati al Servizio di immunoematologia e trasfusione del San Matteo di Pavia per donare il plasma. Un'adesione importante per sostenere la plasmaterapia, sperimentata contro il Covid-19 per la prima volta al Policlinico Pavese e ora adottata in oltre 100 centri universitari degli Stati Uniti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

14:35 - Studio Confcommercio Milano, negozi perderanno 4,9 miliardi

A Milano, Monza Brianza e Lodi, nell'intero 2020, il commercio al dettaglio chiuso ora per il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19 avrà una perdita di 4,9 miliardi di euro del volume d'affari: - 40% rispetto a una situazione di normalità. 4,2 miliardi soltanto a Milano e Città Metropolitana. La stima è dell'Ufficio studi della Confcommercio milanese sulla base di una riapertura a partire dal 18 maggio. Soltanto a fine anno si può ipotizzare un parziale ritorno a scenari di mercato meno drammatici. Le attività commerciali al dettaglio completamente ferme sono oltre 22mila 700 per 123mila addetti. Sono più di 42.300 i lavoratori già stimati in cassa integrazione. Particolarmente grave la situazione delle aziende più piccole, fino a 9 dipendenti - molte sono imprese familiari - che costituiscono il 65% del totale delle attività commerciali chiuse a Milano, Monza Brianza e Lodi. Con il quadro di riferimento ad oggi prevedibile di ripresa dell'attività la caduta del loro reddito quest'anno sarà quasi del 60% ed è molto elevato il rischio di cessazione definitiva dell'attività. Senza interventi di sostegno concreti, rapidi ed efficaci Confcommercio Milano stima almeno il 25% di chiusure: 3.700 imprese. "I danni per l'emergenza Covid-19 stanno diventando drammatici. Le nostre imprese hanno bisogno di soldi veri per compensare le perdite e ripartire in sicurezza - dichiara Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - occorre passare dagli annunci e le promesse ai fatti: indennizzi e contributi a fondo perduto, credito a burocrazia zero, moratoria fiscale per tutto l'anno, estensione del credito d'imposta anche ai contratti d'affitto d'azienda o di ramo d'azienda".

14:15 - Dal 4 maggio cimiteri aperti a Como

A Como da lunedì 4 maggio saranno riaperti al pubblico i nove cimiteri cittadini. Lo rende noto il Comune il quale "raccomanda anche in questo caso di rispettare rigorosamente le misure anti contagio: mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, utilizzare le protezioni delle vie respiratorie e i guanti. Si conferma al momento l'interdizione alla sala del commiato del forno crematorio".

14:00 - Regione Lombardia prepara una nuova ordinanza

Obbligo di coprirsi naso e bocca fuori dalla propria abitazione, via libera ai mercati all'aperto (ma solo per generi alimentari e con alcune semplificazioni chieste dai sindaci), semaforo verde per studi professionali, cartolerie, librerie e negozi di fiori. Sono alcuni degli effetti della nuova ordinanza di Regione Lombardia, secondo quanto apprende l'ANSA, su cui i tecnici stanno ancora lavorando. L'obiettivo è farla entrare in vigore dal 4 maggio. Inoltre, secondo quanto si apprende, non sarebbe presente alcuna restrizione per i distributori h24 di generi alimentari che quindi potranno offrire tutto e non solo acqua, latte e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Cadono le restrizioni per servizi bancari e assicurativi, attività alberghiere, attività per riparazione e vendita di computer, telefoni ed elettrodomestici, articoli per illuminazione, ferramenta, vernici, materiale elettrico termoidraulico e apparecchiature fotografiche. Sarà possibile fare attività fisica all'aperto, senza il limite dei 200 metri dalla propria abitazione.

13:45 - Milano, nella stazione Cadorna flussi separati in partenza e arrivo

Dal 4 maggio flussi separati tra passeggeri in partenza e passeggeri in arrivo alla stazione di Milano Cadorna Fnm. È una delle misure previste in vista dell'avvio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus, concordate da FerrovieNord, gestore dell'infrastruttura del cosiddetto 'Nodo di Cadorna', Trenord, gestore del servizio sulle due reti regionali (Fnm e Rfi) e la Regione Lombardia. Tra le altre misure che saranno adottate negli oltre 330 Km di rete Fn c'è l'affissione di cartelloni bilingue (italiano e inglese) nelle 20 principali stazioni dove, secondo FerrovieNord, "transita il 70% degli utenti". Una campagna che "sarà rilanciata anche sui profili social del Gruppo Fnm", spiega l'Azienda. FerrovieNord prevede anche la diffusione di annunci sonori, messaggi sui tele-indicatori a scorrimento e video-messaggi su 400 monitor presenti in tutte le stazioni. A Cadorna verrà poi "razionalizzata la circolazione dei treni per evitare la concomitanza dei flussi in salita e in discesa dai treni".

Nella stazione principale della rete inoltre sono previsti "flussi in entrata e in uscita separati con specifiche indicazioni" così come nei sottopassi di Milano Affori e Saronno. A Milano Cadorna, Bovisa e Milano Domodossola saranno applicati 'bolli' per indicare i punti in cui sostare. Proseguono inoltre gli interventi di "pulizia e sanificazione" delle stazioni con prodotti certificati. FerrovieNord inoltre installerà diffusori con gel igienizzanti nei principali scali.

13:35 - Fase 2, Trenord testa app per monitorare presenze sui treni

Trenord sta testando un'app "che diventerà a breve realtà" e che "permette di monitorare in tempo reale il livello di affollamento dei treni" per evitare che in banchina ci siano più persone rispetto a quelle che possono di fatto salire sul treno. Lo ha annunciato l'assessore ai Trasporti Claudia Terzi, intervenendo in commissione infrastrutture. Sui treni, cartelli indicheranno su quali posti sarà possibile sedersi, in maniera alternata, e anche sulle banchine saranno presenti indicatori di distanziamento ed erogatori di disinfettante nelle stazioni, mentre i controlli della temperatura, secondo l'assessore, potranno essere a campione, per evitare assembramenti e code. Sul fronte corse "Trenord deve riorganizzare la sua offerta", ha poi spiegato l'assessore chiarendo che le linee con i capoluoghi principali e Milano "devono essere garantite fin da subito con un'offerta che è pari all'80%, se non 100% rispetto al periodo pre-Covid" e "per garantire questa attività su queste direttrici", anche "con treni rinforzati con più carrozze, si dovrà rivedere l'organizzazione di altre linee". Nessuna possibilità di avere subito nuovi treni perché "l'emergenza Coronavirus ha fatto ritardare le consegne da 3 a 6 mesi", ha concluso Terzi.

12:52 - Giulio Gallera a Legnano: "Ecco la verità sull'ospedale"

"Ecco la verità sul "vecchio" ospedale di Legnano. Quelli che si ergono a moralizzatori e fustigatori dei pubblici costumi deformano le interviste e la realtà per sostenere le loro tesi precostituite", così l'assessore al welfare di regione Lombardia, Giulio Gallera, introduce sul suo profilo Facebook un video girato all'ospedale di Legnano, che Adl Cobas a metà del mese scorso aveva proposto di utilizzare al posto di costruire un nuovo presidio in Fiera. "Andiamo a vedere tutto, vogliamo che i cittadini se ne rendano conto" spiega Gallera, accompagnato nel sopralluogo dall'ingegner De Ponti e dal direttore sociosanitario dell'ASST Milano Ovest. Prima l'assessore mostra una palazzina trasformata in uffici, dove ci sono ancora le testate dei letti "ma senza collegamento con ossigeno e gas elettromedicali", spiegando che c'è stata una relazione sul monoblocco a fine marzo e un'altra "su nostra sollecitazione all'inizio di aprile", per le quali sarebbero serviti due mesi per riadattare i locali a luoghi di degenza. Poi passa alla palazzina ex malattia infettive: "si diceva che erano due piani con i letti già pronti" spiega, "invece oggi la struttura è utilizzata per attività legate alla fragilità". Anche qui "non ci sono gas e collegamenti" e sarebbero serviti "più di 60 giorni per essere riadattati. Inizialmente questa comunicazione virale era partita da qualche sindacalista e forza politica e diceva perché non fate qui l'ospedale anziché in Fiera?". Ma, dice Gallera di fronte all'ex monoblocco, "non era posto che in 15 giorni potesse ospitare 145 posti di intensiva". Per quanto riguarda la cittadella delle fragilità, è in corso "un intervento di restauro, gli operai stanno lavorando per realizzare degli uffici" e anche qui non c'è collegamento con i gas elettromedicali. "Questa - conclude - è la verità che vi raccontiamo, al di là dei tentativi di raccontare qualcosa di diverso".

12:49 - Fase 2, Attilio Fontana: "Da gente mi aspetto serietà e senso civico"

"Mi aspetto che dal 4 maggio la gente continui a comportarsi con la stessa serierà e senso civico con cui si è comportata fino a oggi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in collegamento su 7 Gold. Fontana ha detto di aspettarsi che le persone riprendano "gradualmente la propria normalità, rispettando le regole, non commettendo imprudenze, sapendo che il virus è ancora presente e quindi noi dobbiamo vivere cercando di non incontrarlo ed evitare che possa riprendere la strada della diffusione". "Se lo facciamo in modo serio - ha aggiunto - io sono assolutamente convinto che presto i contagi si annulleranno e la forza del popolo lombardo sarà in grado di superare prima la crisi sanitaria e poi la crisi economica".

12:35 - Iniziativa di solidarietà della Chiesa di Pavia

"Nessuno resti indietro. Anche Tu aiuta chi ha perso il lavoro". Questo è il titolo di un'iniziativa di solidarietà promossa dalla Chiesa di Pavia per aiutare chi è rimasto senza un'occupazione durante l'emergenza Coronavirus. L'iniziativa è sostenuta dal Laboratorio di Nazareth, il braccio operativo della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Pavia.

12:29 - Attilio Fontana: "Dal 4 maggio via nostre restrizioni"

"Noi non proporremo delle ordinanze che vadano ad allargare quanto previsto dal Dpcm, elimineremo tutte le restrizioni che avevamo posto". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a 7 Gold, parlando della Fase 2. Dal 4 maggio "sostanzialmente noi allargheremo nel senso di rinunciare a tutte le nostre limitazioni" ha detto Fontana, spiegando che "riapriamo alberghi, uffici professionali, mercati all'aperto e al chiuso" ma solo per i generi alimentari. "Noi allargheremo dove avevamo ristretto", ha aggiunto.

12:16 - Test sierologico ad Alzano e Nembro: 61% positivo

Il 61% degli abitanti di Nembro e Alzano Lombardo sottoposti al test sierologico è risultato avere gli anticorpi e, dunque, essere entrato in contatto con la malattia. Si tratta di una percentuale sul campione di 750 test effettuati tra giovedì scorso e martedì, i cui risultati sono anticipati dal Corriere della Sera di Bergamo. In tutto i test riguarderanno 2.500 cittadini dei due paesi già epicentro lombardo del contagio da coronavirus. Finora ne sono stati eseguiti 1.500, ma la metà è ancora in analisi nei laboratori dell'ospedale Bolognini di Seriate

11:41 - Festeggiano fine missione, denunciati sanitari

È finita con una multa e con la denuncia l'esperienza bresciana di un gruppo di medici e infermieri arrivati dall'Albania per aiutare i colleghi agli Spedali civili. Ieri sera il proprietario dell'albergo che ospitava il gruppo ha chiamato la polizia per contenere la festa che si stava svolgendo in una camera dell'hotel. Una decina le persone presenti e che sono state punite con multe di 500 euro.

11:40 - Milano, un sito per informare su saturazione parchi

In vista della riapertura dei parchi del 4 maggio il Comune di Milano sta lavorando a un sito "per informare i cittadini sulla saturazione dei parchi in tempo reale in modo che, prima di uscire, si sappia se son vuoti o già abbastanza pieni". Lo ha spiegato sulla sua pagina Facebook l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran. "Ci hanno proposto, se ne è parlato, alcune app di prenotazioni dei parchi per contingentare i numeri. Le abbiamo valutate ma pensiamo che sia un sistema non pienamente inclusivo,- ha aggiunto - difficilmente applicabile agli spazi pubblici e comunque non controllabile in loco quindi al momento abbiamo scartato questi progetti. Abbiamo a disposizione 25 milioni di mq suddividisi in 1100 parchi e giardini. Ognuno deve fare la sua parte, nell'interesse civico e con senso di responsabilità. Qualora questo non dovesse accadere, potremmo prevedere di chiudere puntualmente parchi e aree laddove si verifichino frequenti violazioni. La mia solidarietà personale va a tutti i genitori perché, come avete letto, è vietato l'uso di altalene e altre aree giochi. Sarà difficile tenere lontani i bambini, però è una precauzione prevista a livello nazionale e vi preghiamo di portare pazienza nell'interesse della comunità anche per i bambini mantenere il distanziamento fisico è molto più difficile".

11:23 - Giuseppe Sala: "Conti erano solidi, ora -400 milioni di euro di entrate"

Il Comune di Milano "prima di questa crisi aveva una situazione finanziaria solida, anzi mi avviavo a chiudere il mio mandato con una riduzione del debito del Comune superiore al 10%, in un paese dove il debito normalmente aumenta. Questa pandemia ha cambiato le carte in tavola: il Comune avrà minori entrate per circa 400 milioni". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video sulle sue pagine social parlando della situazione finanziaria del Comune dovuta alle mancate entrate legate alla pandemia. "I principali capitoli sono trasporti mobilità, parcheggi, dividendi dalla nostre partecipate e tassa di soggiorno e da qui bisogna ripartire", ha concluso.

10:54 - Attilio Fontana posta 'decalogo' per le visite ad anziani

"Certamente dal 4 maggio sarà bello tornare a visitare i nostri cari, ma come sapete, continua ad essere fondamentale l'attenzione soprattutto nei confronti dei nostri anziani. Per questo abbiamo messo a punto un decalogo che può aiutarci ad agire per il meglio". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, pubblicando l'elenco dei comportamenti da seguire 'Se vai dai nonni'. La prima regola per la sicurezza è quella di posticipare la visita in caso di sintomi influenzali, anche lievi. L'indicazione è di incontrare i propri cari da soli o in presenza di un solo bambino, accertandosi che i bambini non abbiano avuti contatti ravvicinati con coetanei o altre persone, almeno nella settimana precedente l'incontro. Poi la Regione raccomanda di organizzare l'incontro all'aperto o in un ambiente ben areato (con finestre aperte), mantenendo sempre la distanza di un metro e indossando la mascherina per tutto il tempo. Meglio un solo incontro lungo e non due brevi, ma bisogna evitare di fermarsi per pranzo o cena e di lasciare i bambini a casa dei nonni per giorni. Il decalogo invita anche a farsi carico delle commissioni dei familiari più anziani, spiegare loro l'uso delle videochiamate e aiutarli nella ricerca dei servizi di assistenza, emergenza e consegna a domicilio. Ultimo suggerimento: portare in regalo qualcosa di 'emotivamente significativo', come album foto, filmati di famiglia o qualche buona lettura.

10:51 - Ieri 188 sanzioni a Milano e provincia

È di 12.790 persone controllate, delle quali 188 sono state sanzionate in base al recente Decreto anti coronavirus, il bilancio, fornito dalla Prefettura di Milano, delle verifiche di ieri del rispetto delle normative contro la diffusione del Codiv-19 nel capoluogo lombardo e in provincia. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 3.977 e cinque i gestori denunciati per la mancata osservanza delle norme.

10:24 - "Devo assistere anziana'" ma è falso, denunciato

Un 57enne milanese domiciliato nel Bresciano, L.T., è stato fermato dai carabinieri durante un controllo e alla domanda sulle generalità e al suo spostamento ha fornito un'autocertificazione che indicava come motivo di spostamento l'assistenza a un'anziana del posto inesistente. I militari, insospettiti dalle dichiarazioni e dall'atteggiamento dell'uomo, hanno fatto un controllo scoprendo l'inesistenza di questa anziana signora e quindi la falsità delle dichiarazioni rese. Cosi, al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per l'inosservanza alle norme imposte dai recenti decreti.

10:17 - Comune organizza test a pagamento nel Lecchese

Seicentocinquanta cittadini delle 700 famiglie di Suello, piccolo centro di circa 1.800 abitanti in provincia di Lecco, hanno aderito all'opportunità di eseguire il test sierologico sul Coronavirus al prezzo politico di 45 euro, nella palestra allestita come infermeria. Un'occasione offerta, su base volontaria, dal Comune, per ora limitata ai residenti. Ieri si sono sottoposti al prelievo del sangue i primi 350 residenti, selezionati tra gli iscritti che devono rientrare a giorni al lavoro. Entro la settimana, verrà comunicata la prossima data, per i restanti 300 cittadini. L'accesso è avvenuto con l'aiuto dei volontari della Protezione civile e della Croce Verde di Bosisio Parini, nell'impianto sportivo accanto alla scuola elementare. Tante persone alle quali il tampone o il test sierologico non era stato finora praticato o era stato negato.

7:12 - Lombardia, dal 4 maggio è consentita la pesca sportiva

"Dal 4 maggio la pesca sportiva potrà essere tranquillamente svolta in Lombardia, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle limitazioni espresse nel Dpcm. Dovranno dunque essere garantite le distanze minime di sicurezza e si dovranno evitare assembramenti". Lo rende noto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi. "Si tratta di un'attività sportiva a tutti gli effetti - spiega Rolfi - e di conseguenza potrà essere praticata come previsto dal decreto. Saranno ovviamente vietate le competizioni. L'attività sportiva individuale è consentita dal 4 maggio in base al Dpcm del 26 aprile. Poiché non vi sono discipline escluse, rientrerà anche la pesca sportiva", conclude l'assessore.

7:08 - Già 250 donatori per plasmaterapia a Pavia

Sono già 250 i pazienti guariti dal Coronavirus che si sono presentati al servizio di immunoematologia e trasfusione del San Matteo di Pavia per donare il plasma. Un'adesione importante per sostenere la plasmaterapia, sperimentata contro il Covid-19 per la prima volta al Policlinico Pavese e ora adottata in oltre 100 centri universitari degli Stati Uniti. Il plasma delle persone che sono riuscite a sconfiggere il virus contiene gli anticorpi in grado di neutralizzarlo anche nei malati in cui viene infuso. Al San Matteo e all'ospedale di Mantova il "plasma iperimmune" è stato infuso in 52 pazienti con risultati confortanti. Al protocollo di plasmaterapia predisposto dal San Matteo hanno aderito anche gli ospedali di Mantova, Lodi, Novara e l'Azienda ospedaliera universitaria di Padova.