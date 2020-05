Sono 13.013 le persone controllate a Milano per il rispetto delle norme anti Covid: di queste ne sono state sanzionate 244 e denunciate due. Intanto, sono 56 i tablet donati ai malati Covid-19 e ricoverati all'ospedale di Circolo di Varese, donato dai detenuti del carcere di Busto Arsizio. I tablet, rivestiti con cover antisettiche, saranno utilizzati in tutti i reparti ad alto rischio contagio. I 400 detenuti hanno raccolto 2.177 euro in donazioni, nonostante nessuno di loro abbia uno stipendio, a differenza di altre case circondariali italiane. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

14:35 - Fase 2: Regione, sui mezzi obbligatori i guanti

"A bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l'utilizzo di guanti e mascherine. E' cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana". E' quanto prevede l'ordinanza sul trasporto pubblico locale nella fase 2 firmata ieri dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, valida dal 4 maggio al 31 agosto 2020. Nella prima ordinanza, la 537, è confermato l'obbligo dell'uso delle mascherine o di altri indumenti utili a coprire naso e bocca e vengono emanate disposizioni specifiche per i mercati all'aperto e per il commercio al dettaglio, mentre la seconda, la 538, prevede alcune indicazioni per il Trasporto Pubblico Locale. In particolare, si legge che "i sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili; igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno; gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via prioritaria alle persone a ridotta mobilita'; è sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica".

12:38 - 1° maggio Brescia, intensificati controlli

Per il ponte del Primo Maggio "il Questore della Provincia di Brescia ha disposto un servizio potenziato in tutta la provincia e in particolar modo nelle aree del centro città, e sulle principali vie di accesso e uscita della città, anche per evitare fughe verso il lago o verso le seconde case". Lo si legge in una nota della Questura, che ricorda che sono vietati gli assembramenti, che siano cortei, manifestazioni o qualsiasi altra iniziativa. "È importante che tutti si ricordino - si legge nella nota - che fino a domenica sono in vigore le restrizioni previste nella cosiddetta 'Fase 1'" e che quindi "gli spostamenti al di fuori dei Comuni di residenza sono vietati se non motivati da comprovate esigenza lavorative, di salute o di necessità".

11:58 - Fase 2: a Milano stop Ztl e parcheggi liberi fino a 31 maggio

Anche con la riapertura parziale della città che inizierà da lunedì a Milano le zone a traffico limitato, Area B e Area C, rimarranno sospese. Lo ha stabilito il sindaco, Giuseppe Sala, con un'ordinanza che è stata firmata ieri e che prevede di prolungare la sospensione delle due Ztl, quella del centro città, Area C, e quella che coinvolge quasi tutta Milano, Area B, fino al 31 maggio. Il provvedimento del Comune riguarda anche la sosta che rimane "libera e gratuita" fino al 31 maggio, "negli spazi di sosta riservati ai residenti, le cosiddette strisce gialle, e negli spazi di sosta a pagamento, le strisce blu, su tutto il territorio cittadino".

11:29 - Fase 2, Sala: "Su mezzi non potremo superare capienza 25% pregressa"

Il trasporto pubblico resta il nodo critico durante la fase 2, che prenderà il via da lunedì e che consentirà a molti milanesi di rientrare a lavoro e quindi di muoversi in città: "Ho verificato con la dirigenza di Atm di come la nostra società dei trasporti potrà garantire il miglior servizio possibile, ovviamente con i limiti che abbiamo e le regole sul distanziamento” ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala nel videomessaggio odierno. “Certamente metteremo su strada tutti i mezzi disponibili e attingeremo a tutto il personale ma anche così non potremo superare nelle ore di punta il 25% della capacità pregressa".

”Questo è il motivo per cui chiamo i cittadini a attivarsi per rendere il ritorno di lunedì più gestibile e anche le aziende” ha proseguito Sala, che ha chiesto ai milanesi “di rispettare le regole” e ha invitato chiunque abbia la possibilità a recarsi a lavoro a piedi o in bicicletta.

11:15 - Acquisiti atti in Regione Lombardia su pronto soccorso di Alzano e Rsa Bergamo

I carabinieri del Nas, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Bergamo, mercoledì 29 aprile sono stati in Regione Lombardia, negli uffici dell'assessorato al Welfare. I militari avrebbero acquisito documenti sulla chiusura e riapertura del pronto soccorso di Alzano del 23 febbraio scorso. Lo scrive oggi Il fatto quotidiano. L'Eco di Bergamo aggiunge che sarebbero stati acquisiti anche atti sulle Rsa bergamasche e che non verrà invece aperto un filone di indagine sulla mancata zona rossa tra Alzano e Nembro.

11:15 - Inail riconosce infortunio a vigilante del pronto soccorso di Lodi contagiato

L'Inail ha riconosciuto come infortunio sul lavoro il caso di una guardia giurata contagiata dal coronavirus in servizio, mentre lavorava al pronto soccorso Covid di Lodi. Ne dà notizia oggi Il Giorno. L'uomo, 40 anni, di Lodi, ha lavorato sin dai primi giorni dell'emergenza controllando gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore dal 21 febbraio al 4 aprile, quando anche lui è stato ricoverato con una forte polmonite per coronavirus. Da qualche giorno è tornato a casa, dove sta trascorrendo la quarantena.

10:06 - A Brescia i sanitari denunciati si scusano

"Purtroppo nell'albergo in cui eravamo alloggiati a Brescia, ci siamo un po' lasciati andare all'esternazione della nostra soddisfazione per l'opera compiuta e per avuto i risultati negativi alla prova del doppio tampone che non impedirà di continuare il nostro lavoro senza renderci conto di avere recato disturbo. Nel riconoscere che le forze dell'ordine abbiano svolto il loro dovere, ci rammarichiamo sinceramente di quanto accaduto e abbiamo inviato uno scritto di spiegazioni del particolare stato d'animo in cui ci troviamo nella speranza che le nostre giustificazioni possano essere accolte dalle autorità italiane". Così i medici e gli infermieri albanesi che mercoledì sera a Brescia sono stati denunciati perché festeggiavano in 10 in una camera di albergo. Si tratta del gruppo arrivato dall'Albania e che per tre settimane ha lavorato agli Spedali civili di Brescia.

9:44 - 244 sanzioni a Milano e provincia

Sono 13.013 le persone controllate a Milano per il rispetto delle norme anti Covid: di queste ne sono state sanzionate 244 e denunciate due. Questo è il bilancio delle verifiche di ieri del rispetto delle normative contro la diffusione del Codiv-19 nel capoluogo lombardo e in provincia reso noto dalla prefettura. Dei 4.389 esercizi commerciali controllati sono stati denunciati 10 titolari.

8:11 - Detenuti di Busto Arsizio donano tablet a malati

Sono 56 i tablet donati ai malati Covid-19 e ricoverati all'ospedale di Circolo di Varese, donato dai detenuti del carcere di Busto Arsizio. Lo ha reso noto all'ANSA, nella tarda serata di ieri, il direttore del carcere, Orazio Sorrentini, che insieme al comandante della polizia penitenziaria di Busto Arsizio, Rossella Panaro, ha consegnato i dispositivi in ospedale. I tablet, rivestiti con cover antisettiche, saranno utilizzati in tutti i reparti ad alto rischio contagio. I 400 detenuti hanno raccolto 2.177 euro in donazioni, nonostante nessuno di loro abbia uno stipendio, a differenza di altre case circondariali italiane.

