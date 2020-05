"C'è un editto del XII secolo che dice 'Chi sa lavorare viene a Milano ed e un uomo libero’. E questo è lo spirito che ha animato la nostra città e che ha costruito i suoi destini”. Con questo aneddoto il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, ha voluto aprire il videomessaggio di oggi 1 maggio, Festa dei lavoratori. “Un Primo maggio un po’ particolare, un po' triste perché il lavoro lo stiamo perdendo e non basterà un clic per ritornare a prima, bisognerà un pò reinventarsi”, ha aggiunto Sala, parlando a bordo di uno degli otto nuovi filobus elettrici che prenderanno servizio da lunedì sulla linea 90-91, come ha annunciato. “Ne seguiranno altri 22 a breve. Sono video sorvegliati dalla centrale, hanno ingressi e salite facilitati per disabili e per carrozzine, hanno 8 punti di ricarica Usb”, ha fatto sapere, ricordando ai cittadini che secondo l'ordinanza di Regione Lombardia di ieri sera bisognerà viaggiare con mascherine e guanti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

Il nodo del trasporto pubblico

Il trasporto pubblico resta in ogni caso il nodo critico durante la fase 2, che prenderà il via da lunedì e che consentirà a molti milanesi di rientrare a lavoro e quindi di muoversi in città: "Ho verificato con la dirigenza di Atm di come la nostra società dei trasporti potrà garantire il miglior servizio possibile, ovviamente con i limiti che abbiamo e le regole sul distanziamento” ha spiegato il sindaco. “Certamente metteremo su strada tutti i mezzi disponibili e attingeremo a tutto il personale ma anche così non potremo superare nelle ore di punta il 25% della capacità pregressa".

”Questo è il motivo per cui chiamo i cittadini a attivarsi per rendere il ritorno di lunedì più gestibile e anche le aziende” ha proseguito Sala, che ha chiesto ai milanesi “di rispettare le regole” e ha invitato chiunque abbia la possibilità a recarsi a lavoro a piedi o in bicicletta.

L’invito alle aziende

Infine Sala si è rivolto alle aziende e alle associazioni di categoria, alle quali ha chiesto “di applicare modelli diversi in termini di flessibilità organizzativa, di smart working e di orari. È fondamentale e lo sta cercando di fare prima di tutto in Comune”.

"Il burocratico Comune di Milano, come qualcuno lo definisce, ha oggi 7 mila persone che lavorano da casa, ne faremo rientrare un po' alla volta ma in questa fase 4 mila lavoreranno da casa. Per quanto riguarda gli orari di inizio lavoro si potrà iniziare, a seconda dei vari uffici, dalle 7:30 alle 11. Noi ci attiviamo ma chiediamo grande collaborazione”, ha concluso Sala.