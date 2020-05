Coronavirus, in Lombardia aumentano i contagi ma calo dei decessi

In Lombardia aumentano i nuovi contagi con più 737 casi: in totale sono 76.469 con 13.701 tamponi eseguiti. Ieri c'erano stati 598 nuovi casi con 11.048 tamponi. Secondo i dati diffusi dalla Regione sui social network, diminuiscono lievemente i decessi, che sono in totale 13.860 con un aumento di 88, mentre ieri c'era stato un aumento di 93. Continua a scendere anche il numero dei ricoverati: 563 in terapia intensiva, meno 42, e negli altri reparti, meno 206, dove in totale sono 6.628. I dimessi di ieri sono 869, il giorno prima 819 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA).

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, a Milano sono 364 i nuovi positivi, di cui 177 in città, mentre ieri erano 216 nell'area metropolitana e 56 in città, ma la Regione segnala che un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi. A Bergamo i nuovi casi sono 47 rispetto ai 22 registrati ieri, per un totale di 11.360. A Brescia 68 tamponi positivi rispetto ai 55 di ieri, per un totale di 12.929. A Cremona 31 i nuovi casi, che portano i positivi a 6.068. A Lodi 28 nuovi contagi rispetto ai 7 registrati ieri, per un totale di 2994. In Monza Brianza 25 i nuovi casi, che fanno arrivare la provincia a quota 4.729 positivi.