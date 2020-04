Coronavirus Milano: ipotesi “Summer school” per bambini in Fase 2

Il Comune di Milano punta a realizzare una “Summer school” per i bambini con genitori che dovranno tornare al lavoro dopo l'emergenza Covid-19 (LA DIRETTA – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Per questo motivo, l’amministrazione sta mappando il territorio per capire quali spazi all'aperto potranno essere utilizzati durante la Fase 2 (LA SITUAZIONE DEI TRASPORTI - LE FOTO).

Assessore Edilizia scolastica: “Aree verdi vicino a scuole da utilizzare”

Come spiegato dall'assessore all'Edilizia scolastica del Comune, Paolo Limonta, in commissione riunita in videoconferenza, si tratta di spazi all'aperto "che possono essere messi a disposizione dei bambini per le attività di gioco, ma anche per le attività didattiche eventualmente anche durante il periodo scolastico". Uno degli elementi che il Comune sta considerando è la possibilità "di realizzare strutture molto agili, tipo gazebo per rendere l'idea ma più strutturate, che potrebbero essere messe nei cortili e giardini delle scuole, negli spazi verdi attorno alle scuole. Ci sono molte scuole che sorgono all'interno di spazi verdi o vicino a spazi verdi che non sono di loro pertinenza, ma che possono e devono essere utilizzati per la Summer school e magari per il rientro a scuola a settembre". Nella mappatura che il Comune sta portando avanti, conclude Limonta, ci sono anche "spazi culturali e teatri che hanno un giardino vicino, uno spazio verde, quartiere per quartiere con la filosofia per cui i bambini dovranno trovare questi luoghi a 15 minuti a piedi dalle loro abitazioni. Siamo in contatto anche con gli oratori".