Coronavirus Lombardia: 75.134 positivi e 13.679 decessi

Secondo i dati resi noti dalla regione, il numero dei contagiati in Lombardia corrisponde a 75.134 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Quest’oggi sono 786 i nuovi positivi registrati con 14.472 tamponi: ieri erano 869 con 8.573 test. In calo i decessi che sono in totale 13.679 (con un aumento di 104), mentre ieri è stato registrato un aumento di 126. Continuano a calare invece i ricoverati "per la terza settimana consecutiva", come ha sottolineato l'assessore regionale all'Istruzione, Melania Rizzoli, i quali sono 621 in terapia intensiva (-21) e 7.120 negli altri reparti (-160).

La situazione in Lombardia

Cala il numero di nuovi casi a Milano città, dove e ne registrano 86 nelle ultime 24 ore (ieri erano 149), per un totale di 8.102. A Milano e provincia sono 284, per un numero complessivo di 19.121. A Bergamo 95 nuovi casi, mentre a Brescia 115: numeri in linea con i dati precedenti, tenendo conto dell'alto numero di tamponi processati (ben 14.472 rispetto ai 8.573 di ieri).