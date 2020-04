Rifarebbe tutte le scelte che ha dovuto fare ma adesso è ora di ripartire e va organizzata una nuova vita, modificando molti comportamenti. Intervistato dal Corriere della Sera, il governatore lombardo Attilio Fontana riflette: "Mi contesteranno tutto, ma io sono in pace con la coscienza. "Uno dei momenti più drammatici è stato quando un professore, di grandissima esperienza, mi lanciò questo allarme: 'stanno finendo i letti in rianimazione, non mi metta in condizione di fare scelte estreme'. Si mise a piangere e mi disse che si poteva arrivare a quello", ha invece detto a Porta a Porta Fontana parlando della necessità dei medici di scegliere chi salvare. "A me - ha aggiunto - non risulta che sia mai capitato. Siamo riusciti ad aumentare i posti in terapia intensiva per consentire di curare tutti quelli che avevano bisogno". La procura della Repubblica di Lodi ha acquisito le statistiche dei morti, dei ricoveri e delle presenze nelle case di riposo della sua giurisdizione, che comprende anche numerosi comuni a sud di Milano. In queste ore sono stati formalmente aperti i fascicoli riguardanti le case di riposo di Melegnano e di Mombretto di Mediglia. (DIRETTA)

7:34 – Fontana: “Le critiche? Rifarei tutto”

Rifarebbe tutte le scelte che ha dovuto fare ma adesso è ora di ripartire e va organizzata una nuova vita, modificando molti comportamenti. Intervistato dal Corriere della Sera, il governatore lombardo Attilio Fontana riflette: "Mi contesteranno tutto, ma io sono in pace con la coscienza. E ricordiamoci in quali condizioni sono state prese certe decisioni". Sulla ripartenza della regione, ricorda i 'lombard bond' e il piano di investimenti da tre miliardi: "sono soldi veri, che saranno spesi in tempi brevi e arriveranno a tante imprese".

7:23 – Fontana: “I medici non hanno scelto chi salvare”

"Uno dei momenti più drammatici è stato quando un professore, di grandissima esperienza, mi lanciò questo allarme: 'stanno finendo i letti in rianimazione, non mi metta in condizione di fare scelte estreme'. Si mise a piangere e mi disse che si poteva arrivare a quello", ha detto a Porta a Porta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando della necessità dei medici di scegliere chi salvare. "A me - ha aggiunto - non risulta che sia mai capitato. Siamo riusciti ad aumentare i posti in terapia intensiva per consentire di curare tutti quelli che avevano bisogno".

7:23 – La Procura di Lodi indaga sui decessi nelle case di riposo

La procura della Repubblica di Lodi ha acquisito le statistiche dei morti, dei ricoveri e delle presenze nelle case di riposo della sua giurisdizione, che comprende anche numerosi comuni a sud di Milano. L'obiettivo è indagare, alla luce di esposti e di articoli di stampa riguardanti decine di decessi tra i ricoverati, sulla sussistenza di eventuali ipotesi di reato, che potrebbero spaziare dall'omicidio alle lesioni colpose. In queste ore sono stati formalmente aperti i fascicoli riguardanti le case di riposo di Melegnano e di Mombretto di Mediglia. Per la struttura di Mediglia più di una trentina di parenti di ricoverati avevano depositato un articolato esposto segnalando, tra l'altro, che il 43 per cento dei 147 ricoverati risultano deceduti dal 20 febbraio in poi, e che tuttora risulterebbero una trentina di positivi al coronavirus all'interno della stessa struttura.

7:17 – Fontana: “A giorni daremo la nostra idea di fase 2 al Governo”

"Entro la fine di questa settimana potremo presentare al governo la nostra idea, in senso propositivo" di riapertura e di fase 2. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento a #Cartabianca, su Rai3. "Nel frattempo - ha aggiunto Fontana - è chiaro che dovrà esserci una collaborazione tra tutte le regioni all'interno della cabina di regia e con gli esperti che il governo ci metterà per fare la sintesi di tutto". "Bisogna far coesistere la sicurezza e le necessità di lavorare", ha concluso Fontana.

7:13 – Fontana: “Per trasporti chiederemo aiuto al Governo”

Nella fase 2, "il problema più grosso che stiamo trattando anche ai tavoli specifici è quello del trasporto pubblico". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Cartabianca su Raitre, chiarendo che "in azienda si possono far adottare e rispettare certe regole, su un treno e in metropolitana la cosa diventa più complicata" e infatti "è li che chiederemo un aiuto al governo, perché se devo far viaggiare lo stesso numero di persone anziché su treno su tre treni, i costi triplicano" e "avremo necessità di avere un aiuto in quel senso"

7:07 - Multa a una Oss invalida, vigili: “Tuteliamo salute”

"I miei agenti hanno agito esclusivamente nell'interesse della tutela della salute pubblica come previsto dalla normativa vigente. Non stiamo parlando infatti di un semplice divieto di sosta, ma di una pandemia che ad oggi ha fatto registrare 181.228 casi positivi e 24.114 decessi su tutto il territorio nazionale. Contrastare comportamenti scorretti che possono mettere a repentaglio gli enormi sacrifici della nostra comunità è un preciso dovere delle forze dell'ordine". Lo precisa in una nota Giovanni Pagliarini, comandante della Polizia locale di Vimodrone, in provincia di Milano.

Il comandante fa riferimento alla vicenda, riportata ieri dall'ANSA e che risale al 3 aprile scorso, di una multa da 533 euro a un uomo che si è spostato in auto dal suo comune di residenza (Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano) per andare a prendere sua moglie, invalida al 46 per cento, che stava finendo il turno di lavoro come operatrice socio sanitaria all'ospedale San Raffaele di Milano.