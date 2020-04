"Ci siamo, i percorsi sono stati definiti: partono i test sierologici in 14 centri prelievi lombardi delle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona. Dal 29 aprile, le analisi vengono estese a tutta la Regione". Lo ha confermato, in una nota, l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, specificando che i centri prelievi saranno attivi da oggi ad Alzano, Nembro, Albino, Codogno e Lodi e da venerdì a Brescia, Manerbio, Desenzano, Chiari e Montichiari, Casalmaggiore, Soresina, Cremona e Crema. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:23 - Giulio Gallera: "Stiamo lavorando per una ripartenza graduale il 4 maggio"

"Stiamo lavorando per questo, è chiaro che bisogna essere estremamente prudenti". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, rispondendo alla domanda se la Lombardia è pronta a ripartire il 4 maggio. "Il rischio che ci sia una nuova fiammata del contagio, quindi nuovi focolai, oggettivamente c'è, ce lo dicono tutti gli scienziati. Questo vuol dire agire con grande prudenza e in maniera graduale" ha detto Gallera in collegamento con 7 Gold. "Dal punto di vista del contagio - ha aggiunto - la situazione è fortemente migliorata, è in una fase discendente molto significativa. Per quanto riguarda le misure che dovremo adottare, le stiamo studiando noi, abbiamo gruppi di lavoro che stanno approfondendo sia dal punto di vista economico sia sanitario, e c'è la cabina di regia nazionale, perché la regia è del Governo. Lavoriamo per una partenza graduale", ha concluso.

7:22 - Giulio Gallera: "Al via i test sierologici in 14 centri"

"Ci siamo, i percorsi sono stati definiti: partono i test sierologici in 14 centri prelievi lombardi delle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona. Dal 29 aprile, le analisi vengono estese a tutta la Regione". Lo ha confermato, in una nota, l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, specificando che i centri prelievi saranno attivi da oggi ad Alzano, Nembro, Albino, Codogno e Lodi e da venerdì a Brescia, Manerbio, Desenzano, Chiari e Montichiari, Casalmaggiore, Soresina, Cremona e Crema. "Si tratta di un prelievo di sangue venoso periferico che serve per verificare se un organismo ha sviluppato gli anticorpi e se questi sono neutralizzanti per il virus. La 'call' a questi test viene coordinata dalle Agenzie per la tutela della Salute in collaborazione con le Asst di riferimento in base alle proprie informazioni epidemiologiche oppure su segnalazione dei medici di Medicina Generale e dei pediatri di Libera Scelta", ha aggiunto. I test saranno effettuati a partire dalle seguenti categorie: i cittadini ancora in quarantena fiduciaria; soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai medici di medicina generale alle Ats; i contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle Ats a seguito dell'indagine epidemiologica già prevista, ma senza l'effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di Sars-CoV-2, anch'essi ancora in quarantena fiduciaria.