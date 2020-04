In Lombardia sono in totale 70.165 i casi di positività al Coronavirus, 1073 in più di ieri. I decessi sono arrivati a 12.940, con un aumento di 200 morti. Scende sotto quota 800 il dato sui ricoverati in terapia intensiva arrivando a 790 pazienti, 27 in meno di ieri. I ricoverati Covid negli altri reparti sono invece 9.192, con una diminuzione di 500 unità. Lo comunica la Regione Lombardia nel consueto aggiornamento giornaliero sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA).

Lieve calo dei casi a Milano

I contagi a Milano sono in lieve calo rispetto a ieri, dove si erano registrati 480 nuovi casi, di cui 161 in città: sono 277 nell'area metropolitana, 105 in città. In totale sono 17.277 le persone positive nell'area metropolitana, 7221 in città. A Brescia i nuovi contagi sono 130, 12308 il totale, a Bergamo 98 su un totale di 10946 mentre a Cremona 101, in totale 5807.

Foroni: "In 20 giorni dato su terapia intensiva si è dimezzato"

"In 20 giorni siamo riusciti a ottenere un risultato importante", ha commentato l'assessore alla Protezione civile della Lombardia, Pietro Foroni, riferendosi ai dati sul dimezzamento in 20 giorni dei ricoverati in terapia intensiva per Covid. "Il 3 aprile eravamo al picco con quasi 1.400 ricoverati, oggi siamo sotto gli 800, a 790".

"Non eravamo obbligati a fornire mascherine"

"Non era nostro obbligo: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo", ha sottolineato Foroni parlando delle mascherine consegnate ai lombardi. Nella distribuzione c'è stata "una grandissima attenzione a tutto il territorio lombardo" ha sottolineato Foroni, per il quale la Lombardia è l'unica regione ad aver distribuito le mascherine in modo così capillare. Oggi la Regione ha annunciato la distribuzione di altri 4,5 milioni di mascherine, arrivando così a quota 13 milioni in tutto.