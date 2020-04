Si tiene oggi il Consiglio europeo che deve decidere sugli aiuti per affrontare la pandemia. I 27 leader europei si vedranno in videoconferenza per fare qualche passo avanti sui principi per far nascere il Recovery Fund, o fondo per la ripresa, ma non faranno alcun progresso sui contenuti, in attesa della proposta formale che la Commissione presenterà il 29 aprile. La Commissione promette duemila miliardi di investimenti. ( Ultima chiamata per l’Europa: leggi l'editoriale del direttore di Sky Tg24 De Bellis)