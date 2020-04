Coronavirus, Garante detenuti: "11 carcerati di San Vittore positivi"

Dieci detenuti positivi a San vittore, tutti in isolamento, e uno ospedalizzato. A comunicare la situazione nel carcere di Milano è stato il Garante lombardo dei detenuti Carlo Lio, il quale ha anche riferito che nel penitenziario tra le fila della polizia carceraria sono stati accertati 18 casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A MILANO - E IN LOMBARDIA). Il Garante si è recato stamattina all'interno di San Vittore, una delle carceri in cui si sono svolte delle rivolte nei primi giorni di marzo (FOTO), per parlare con il direttore Giacinto Siciliano dopo aver incontrato, pochi giorni fa, una delegazione di detenuti che gli hanno illustrato i problemi legati all'emergenza sanitaria e con cui si è impegnato a proseguire il confronto.

"Carcere non è luogo ideale per un centro clinico per Covid-19"

"Sono intervenuto su invito della presidente del tribunale di Sorveglianza, Giovanna Di Rosa - spiega Lio in una nota -, e in seguito ad alcune informazioni secondo le quali sarebbe prevista la creazione di un centro clinico per Covid-19 presso la casa circondariale. Abbiamo a questo proposito fatto presente le nostre perplessità, in quanto non riteniamo il carcere il luogo ideale per un insediamento del genere e che in questo momento svolgerebbe funzioni estremamente sensibili e delicate". Poi conclude: "Ognuno farà le sue valutazioni e prenderà le decisioni del caso, ma certamente come ufficio del Garante vigilerò affinché si proceda nel rispetto di tutte le necessarie precauzioni e con le opportune attenzioni".