Nella giornata di ieri a Milano e provincia sono state 325 le persone risultate positive al Coronavirus, per un totale di 14.675. Di questi, solo nel capoluogo lombardo sono stati 144 positivi in più per un totale complessivo di 6.058. Invece, 94 in più a Brescia (totale di 11.187), 46 in più a Bergamo (10.472) e, infine, 18 persone positive in più a Lodi (2.587). "La battaglia non è finita, ma i risultati delle misure che abbiamo intrapreso stanno garantendo i primi esiti incoraggianti", è la riflessione dell'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA LOMBARDIA