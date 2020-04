Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che, secondo i dati, gli Usa hanno superato il picco dei casi di coronavirus e che oggi svelerà le "direttive" per "riaprire" l'economia americana prima del primo maggio. Negli Stati Uniti i morti di coronavirus hanno superato i 28mila (28.326), i casi di contagio i 636mila (636.350). Il presidente Trump poi ha nuovamente attaccato l'Oms, dopo aver annunciato la sospensione dei finanziamenti all’organizzazione: "Da loro tragico errore, oppure sapevano". Dal tycoon anche la minaccia di sospendere formalmente il Congresso in modo da poter procedere con le nomine della sua amministrazione, alcune delle quali - ha sottolineato - sono legate all'emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA DIFFUSIONE GLOBALE DEL CONTAGIO - LE INFORMAZIONI DELLA FARNESINA SULL'EMERGENZA NEGLI USA).

Trump: "Alcuni Stati potranno riaprire prima del 1° maggio"

"Riapriremo alcuni Stati prima di altri e penso che alcuni Stati possano davvero riaprire prima del primo maggio", ha spiegato Trump, riferendosi alla scadenza delle linee guida per il distanziamento sociale . La Food and drug administration (Fda), ha poi annunciato il presidente, ha autorizzato 48 test per il coronavirus, compreso uno della Abbott sugli anticorpi che accerterà se una persona è stata contagiata in precedenza e ha sviluppato l'immunità.

Trump minaccia di sospendere il Congresso

Intanto si potrebbe profilare uno scontro tra Trump e il Congresso. Trump ha minacciato di usare la sua "autorità costituzionale" per sospendere formalmente le due Camere - ora in pausa sino a inizio maggio - in modo da poter procedere con le nomine della sua amministrazione, effettuate, ha sottolineato il presidente, per far fronte all’emergenza. Il tycoon si è lamentato che molte delle persone da lui nominate attendono troppo a lungo la conferma.

Nuovo attacco di Trump all'Oms

Trump ha poi rilanciato il suo attacco all’Oms: "Hanno fatto un orribile, tragico errore" nella gestione della pandemia, "o forse sapevano cosa stava succedendo”, ha detto. "Hanno trattato gli Usa molto male a favore della Cina", ha aggiunto Trump.