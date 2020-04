La ministra della Famiglia Elena Bonetti propone di riaprire i parchi a turno per poter fare giocare bambini e ragazzi, in vista del 4 maggio, quando finiranno le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). “Bisogna fare in fretta", afferma la ministra. "I bambini e gli adolescenti hanno il diritto di riconquistare luoghi di gioco, di movimento e di aria”. La proposta di Bonetti è di predisporre aree gioco con accessi contingentati e volontari che regolino gli ingressi. “Nel massimo rispetto delle regole sanitarie e delle indicazioni del comitato scientifico”, precisa la ministra, “dobbiamo pensare alla ripartenza dei ragazzi. In gioco c’è la loro salute, fisica e psichica”.

“Restituire ai bambini lo spazio del gioco e dello sport”

"Nell'emergenza è stato giusto chiedere un sacrificio", chiarisce ancora la ministra Bonetti, "adesso però dobbiamo restituire" ai bambini "lo spazio del gioco e dello sport". E per farlo pensa a "un coinvolgimento massiccio del terzo settore. Per gestire i flussi in entrata e in uscita da un parco giochi, per esempio, disinfettando prima e dopo ogni 'turno' i giochi stessi" e "vigilando sul distanziamento". Infine, la ministra Bonetti spiega di aver proposto di "inserire nel decreto di aprile" che varerà le misure economiche per far fronte all'emergenza, "un assegno universale mensile per ogni figlio, e l'estensione per altri 15 giorni del congedo parentale straordinario, varato per l'emergenza coronavirus".