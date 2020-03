E’ in corso una rivolta nel carcere di San Vittore a Milano, dove alcuni detenuti, almeno una quindicina, sono saliti sul tetto della casa circondariale gridando "Libertà, vogliamo la libertà" (FOTO). La protesta, scoppiata a Milano come in altre 26 carceri italiane, è scaturita dopo il blocco delle visite e le norme anti contagio dovute all’emergenza Coronavirus. Alcuni dei detenuti chiedono l'amnistia.

Trattative in corso

Dalla strada adiacente al carcere si vedono carta e stracci in fiamme attaccati alle grate di una finestra e getti d'acqua per contenere il rogo. I detenuti, molti dei quali con il volto coperto e in equilibrio precario, si trovano sul punto più alto del penitenziario. Il pm Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, sta trattando, a quanto apprende l'ANSA, con i detenuti per cercare di farli rientrare nelle loro celle. Davanti all'ingresso del carcere di San Vittore è arrivato anche il questore di Milano Sergio Bracco.

La rivolta

Secondo quanto ricostruito finora, i disordini sono partiti dal terzo raggio intorno alle 10 e si sono estesi rapidamente al quinto. Al momento le forze dell'ordine fanno sapere che non risultano esserci feriti all'interno della casa circondariale. In strada, dal lato di viale Papiniano, si è riunito un gruppo di persone tenute a distanza da un cordone di forze dell'ordine.