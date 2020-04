Si allarga l'inchiesta sulle numerose morti avvenute nelle case di riposo lombarde, nella mattina di ieri i Nas hanno effettuato ispezioni nelle Rsa nelle province di Milano, Monza, Como, Varese, Sondrio e Lecco. (DIRETTA)

8:54 – Toninelli: “In Lombardia è stata un'ecatombe

"Non è rimasto un solo lombardo che non abbia avuto una persona a sé vicina che non sia deceduta, è stata veramente un'ecatombe nella nostra regione". Lo afferma Danilo Toninelli, senatore M5s in un'intervista radio Cusano Campus. "Basta - prosegue - andare negli uffici comunali a guardare i dati dei decessi, ci sono comuni che hanno visto aumentare i decessi quasi di dieci volte rispetto all'anno precedente. Sto notando che il sentimento di paura rimane, ma adesso si è affiancato anche il sentimento di rabbia. Non è il momento di fare polemiche, ma vorrei ricordare che la gestione della sanità è delle regioni. C'è una responsabilità dello Stato che ha tagliato tantissimo alla sanità, poi c'è una responsabilità delle regioni che ricevono i soldi dallo Stato e hanno la facoltà di gestirli. Il Veneto ha reagito bene perché aveva la medicina territoriale forte, la Lombardia la medicina generale l'aveva falcidiata, i medici di base li aveva quasi cancellati. Hanno puntato tanto sulle cliniche private, che lavorano benissimo ma solo ad alta redditività e la causa dei numeri catastrofici in Lombardia è anche questa".

8:48 - Carabinieri consegnano pensione a casa di un'anziana

Ci sono stati i controlli dei carabinieri nel Mantovano per far rispettare le regole relative ai divieti di movimento per evitare il contagio da Coronavirus, ma anche assistenza e solidarietà. L' Arma ha avviato una collaborazione con le Poste Italiane, nel periodo emergenziale, per il ritiro delle pensioni da parte delle varie Stazioni sul territorio in favore di anziani impossibilitati a raggiungere gli uffici postali. I militari della Stazione di Viadana, dopo essere stati contattati da un'anziana impossibilitata al ritiro della pensione, hanno provveduto a ritirarla in contanti e a consegnarla direttamente a casa della signora. La procedura è risultata essere molto veloce e semplice ed è stata possibile grazie ad una delega firmata dall'anziana. Dopo circa mezz'ora dalla richiesta telefonica la donna si è vista recapitare la pensione in contanti direttamente a casa. I carabinieri ricordano che la convenzione è rivolta agli ultra 75enni che riscuotono la pensione in contanti (non titolari di libretto o conto corrente postale), che non abbiano già delegato altra persona alla riscossione, o che non abbiano familiari nelle vicinanze in grado di effettuare la riscossione.

8:11 - Indagini anche nelle province di Sondrio e Lecco

Anche la Procura di Sondrio ha aperto una indagine per epidemia colposa a carico di ignoti in relazione alle morti di anziani nelle Rsa della provincia. Le prime acquisizioni sono state effettuate in due strutture. L'indagine, che si allargherà ad altre Rsa della Provincia, punta a far luce non solo su quanti siano effettivamente i morti per Covid-19, ma anche quanti siano i casi di positività tra degenti e personale, e se siano state rispettate le misure di distanziamento e separazione tra gli ospiti Covid e quelli geriatrici. Le verifiche, che riguardano l'evoluzione sulla situazione a partire dal primo marzo, saranno anche sulla disponibilità dei presidi di protezione per degenti e personale. Inoltre si effettueranno accertamenti anche sulla corrispondenza tra i vertici delle strutture e Regione Lombardia circa le disposizioni ricevute e la loro applicazione. I pm di Lecco, nel frattempo, hanno avviato un'indagine conoscitiva per capire se il numero dei decessi degli anziani nelle Rsa del territorio abbiano avuto un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e verificare se vi siano stati e quanti decessi per coronavirus. Allo stato non risultano esposti di parenti di anziani deceduti.



7:19 – Le indagini nelle Rsa Lombarde

La guardia di finanza ieri ha effettuato perquisizioni nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio di Milano, nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura sulla Rsa. Le indagini dovranno verificare quali morti siano correlate alla diffusione del coronavirus nella struttura. Gli investigatori hanno acquisito e sequestrato una ingente mole di documenti tra cartelle cliniche, documenti cartacei e informatici. Le indagini però coinvolgono strutture di tutta la regione, ieri mattina i Nas hanno effettuato ispezioni nelle Rsa di quattro province lombarde: Milano, Monza, Como e Varese. La squadra di polizia giudiziaria è entrata anche negli uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza a Settimo Milanese.

7:10 – A Pasqua e Pasquetta spostamenti al 25%

"La giornata di Pasquetta si è attestata al 25% di spostamenti, la stessa percentuale di Pasqua. Dati in linea con questo week end festivo che ha visto i cittadini lombardi collaborare con un notevole senso di responsabilità: sono rimasti a casa". Lo dichiara il vice presidente della Lombardia Fabrizio Sala, comunicando i dati della mobilità nella regione rilevati dei cambi delle celle telefoniche a cui si agganciano gli smartphone delle persone che si spostano.

"I controlli effettuati dalle Forze dell'ordine hanno consentito di scoraggiare qualche irresponsabile che voleva fare una gita fuori porta nei giorni di Pasqua e Pasquetta", ha commentato Sala. "Analizzando le fasce orarie degli spostamenti registrati - ha aggiunto - si evince che i maggiori spostamenti sono stati alle 12 e alle 18, probabilmente per recarsi da qualche parte per pranzo o cena. Occorre non abbassare la guardia e mantenere il distanziamento sociale per uscire al più presto da questa drammatica emergenza".

7:03 - Sono 203 le sanzioni comminate in Valtellina

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle disposizioni in materia di contenimento epidemiologico da Covid 19, in Valtellina e Valchiavenna, dal 5 al 13 aprile, sono state controllate dalle forze dell'ordine 6677 persone: 203 sono state sanzionate, 8 denunciate per falsità nell' autocerticazione e altre 4 per reati diversi. Lo ha reso noto il prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello. Sono stati anche controllati 850 esercizi commerciali, di cui 3 sanzionati per violazioni al decreto del 25 marzo 2020 e altri 19 per altre irregolarità.