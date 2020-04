Sono 62.153, 827 più di ieri, i casi accertati di coronavirus in Lombardia su 6828 tamponi effettuati. Continua a calare, invece, il numero dei ricoverati in terapia intensiva: sono 1.074, 48 in meno rispetto alle ultime 24 ore. È quanto rende noto la Regione attraverso il consueto punto stampa. Rispetto a ieri, si contano 235 nuovi decessi, che portano il totale delle vittime dell’epidemia a 11.377. I ricoverati non in terapia intensiva sono 12.043, 34 meno di ieri, i dimessi 37.659, 674 più di ieri. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

Cresce il contagio a Milano

I dati riportati dalla Regione mostrano come nel Milanese il contagio continui a crescere (GLI AGGIORNAMENTI DA MILANO). Nell’ultimo giorno si registrano infatti 325 nuovi casi, di cui 144 in città, per un totale di 14.675 casi nella città metropolitana (6.058 nel capoluogo). In tutte le altre undici province della Lombardia, invece, i nuovi contagi sono stati meno di cento. In particolare, per quanto riguarda i territori più colpiti dall'emergenza, sono stati individuati 94 positivi a Brescia, 45 a Bergamo e solo 18 a Lodi.